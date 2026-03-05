Bolojan anunță înghețarea prețurilor la gaz pentru populație și măsuri pentru reducerea costului energiei electrice

Sursă: realitatea.net

Guvernul menține prețurile la gaz pentru populație timp de un an și pregătește măsuri pentru ieftinirea energiei electrice, a anunțat premierul Ilie Bolojan în cadrul conferinței de presă după ședința de Guvern, invocând motive energetice, economice și geopolitice.

Prețul la gaze rămâne neschimbat, anunță premierul Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Executivul a adoptat cel mai important document al ședinței: mecanismul prin care prețurile la gaz pentru locuințele din România, respectiv pentru persoanele casnice, vor fi menținute la nivelul actual din aprilie anul acesta până în aprilie anul viitor.

Măsura înlocuiește actuala schemă de plafonare și urmărește evitarea oricărui șoc de creștere a facturilor la momentul liberalizării pieței. Șeful Guvernului a explicat că România își va dubla aproape capacitatea de alimentare cu gaz anul viitor, ceea ce va permite atingerea unei independențe energetice mai ridicate și va crea contextul optim pentru liberalizarea pieței, când oferta va fi suficientă.

În prezent, circa două treimi din consumul de gaz este acoperit din producția internă, restul provenind din importuri, a reamintit acesta. „Cel mai important document care a fost astăzi adoptat este cel legat de menținerea prețurilor la gaz, la locuințele din România, deci la persoanele casnice, din luna aprilie anul acesta până în luna aprilie anul următor.

Această decizie de a stabili un mecanism prin care prețurile nu vor crește a fost luată pe baza a trei considerații: pe de o parte, anul viitor România își va dubla aproape capacitatea de alimentare cu gaz, vom deveni practic independenți, și cel mai bun moment pentru liberalizare în piața de gaz și pentru a nu avea niciun fel de șoc de creștere de prețuri este momentul în care oferta de gaz pe piață va fi suficientă.

Așa cum știți, astăzi două treimi din consumul nostru de gaz este asigurat din producția internă și o treime din importuri.”, a declarat Ilie Bolojan.

Motivele deciziei privind gazele

Bolojan a indicat trei motive principale pentru noul mecanism de protejare a consumatorilor casnici de gaze. Primul ține de dinamica sectorului energetic, în condițiile în care extinderea infrastructurii și noile proiecte de producție vor schimba raportul dintre cerere și ofertă în favoarea României în 2026.

Al doilea motiv este legat de nevoia de predictibilitate economică și socială și de obiectivul Guvernului de a reduce rata inflației, puternic influențată în ultimii ani de scumpirile la energie, combustibili și gaz.

Al treilea factor ține de situația tensionată din zona Golfului și de sincopele de aprovizionare cu țiței și gaz pe piețele globale, care au generat deja creșteri de prețuri și riscuri suplimentare pentru economiile dependente de importuri.

„Al doilea motiv este legat de o predictibilitate economică și socială, așa cum știți, una din țintele pe care ni le-am asumat este coborârea ratei inflației, și orice creștere de prețuri care vine în zona de energie la electricitate, gândiți-vă ce s-a întâmplat anul trecut, de exemplu, la combustibil, la gaz, înseamnă un impact important care are efecte legate de puseuri inflaționiste și intenția noastră este să acționăm în așa fel încât în combinație cu ajustarea legată de reducerea de deficit să fim și în situația în care ne reducem rata inflației cu efecte importante asupra stabilității macroeconomice și asupra relansării economice în anii următori.

Sigur, al treilea motiv este ține de situația pe care o avem în momentul de față în zona Golfului, unde inevitabil, datorită sincopelor care au loc în aprovizionarea piețelor globale cu țiței, cu gaz, suntem în situația în care chiar dacă Uniunea Europeană sau România nu sunt dependente într-o măsură foarte mare de aprovizionarea din zonă, totuși, datorită faptului că prețurile pe aceste piețe la gaz, la combustibil, așa cum știți, se formează la nivel global, în mod inevitabil există efecte marginale și asupra noastră, și vedeți ce creșteri au fost pe aceste piețe datorită aspectelor legate de perturbarea aprovizionării, pe aspectele emoționale care au loc în astfel de situații, și acolo unde noi putem influența, unde putem să influențăm semnificativ lucrurile, cum este piața de gaz, unde avem o anumită independență energetică, era normal să facem.”, a declarat Bolojan.

Impactul crizei din Golf și măsuri pe carburanți

Premierul a subliniat că, deși România și Uniunea Europeană nu depind în mod covârșitor de aprovizionarea cu resurse din zona Golfului, formarea prețurilor la gaz și combustibili se face pe piețe globale, iar efectele se resimt și la nivel intern.

În acest context, Guvernul urmărește atent evoluția cotațiilor și caută soluții pentru a limita impactul asupra economiei românești, în special în ceea ce privește costurile de aprovizionare cu motorină și benzină.

Bolojan a menționat discuțiile cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, privind scenarii de intervenție punctuală, în limita cadrul european, astfel încât eventualele creșteri să rămână marginale până la clarificarea situației geopolitice și la deblocarea circulației prin strâmtoarea Ormuz.

Premierul a arătat că, odată cu normalizarea fluxurilor de aprovizionare, presiunea pe prețuri s-ar putea diminua, reducând și riscurile pentru economia românească.

„Ceea ce mai trebuie să facem în perioada următoare, pe de o parte, să acționăm, și am discutat cu domnul ministru Ivan, și astăzi și ieri, pentru a limita efectele asupra economiei românești, asupra costului aprovizionării cu motorină, cu benzină, de exemplu, și aici suntem activi, urmărim ceea ce se întâmplă în piețe, în mod inevitabil, ceea ce se întâmplă pe piața globală ne influențează, nu putem interveni în această zonă foarte mult, speranța este ca într-un termen cât mai scurt să se clarifice lucrurile în această zonă, să se deschidă practic circulația prin strâmtoarea Ormuz, în așa fel încât petrolierele și tot ce înseamnă sistemul de aprovizionare global să reintre într-un circuit normal, predictibil, în așa fel încât lucrurile să fie stabilizate, și aceste creșteri să fie doar niște creșteri marginale.”, a declarat Bolojan.

„Cu cât lucrurile se clarifică mai repede acolo, cu cât impactul asupra economiei românești va fi mai redus, și facem ceea ce ține de guvernul României, de ministerele care sunt implicate pentru a limita aceste efecte. De asemenea, avem un plan pe care l-am discutat cu domnul ministru, pe care îl vom anunța până la sfârșitul lunii martie, care urmărește scăderea prețurilor în zona de energie electrică. Această scădere nu se poate face de pe o zi pe alta, dar sunt câteva direcții importante pe care le-am discutat, și pe care vom lucra în așa fel încât să putem să avem efecte începând de anul acesta.”, a adăugat Bolojan.

Plan pentru ieftinirea energiei electrice

Pe lângă gaz, Guvernul pregătește și un pachet de măsuri pentru reducerea prețului la energie electrică, care va fi anunțat până la sfârșitul lunii martie, împreună cu Ministerul Energiei. Planul vizează o scădere treptată, dar vizibilă, a tarifelor, cu prime efecte încă din acest an, prin intervenții pe mai multe paliere ale sistemului energetic.

Printre direcțiile prezentate de Bolojan se numără deblocarea capacităților de rețea prin eliminarea ATR-urilor blocate, astfel încât operatorii care chiar investesc să poată accesa infrastructura și să reducă presiunile de cost.

Guvernul mizează, de asemenea, pe creșterea capacităților de stocare a energiei și pe urgentarea investițiilor în rețele, producție și interconectări, pentru a reduce prețurile ridicate din orele de vârf și a îmbunătăți accesul la energie ieftină.

„E vorba de deblocarea capacităților de rețea, deci desființarea acelor ATR-uri, care ne-au acoperit practic întreaga capacitate de racordare la rețele de electricitate și trebuie să eliberăm aceste rețele pentru a deschide piața pentru cei care vor să investească cu adevărat și a reduce costurile.

E nevoie apoi de creșterea capacităților de stocare, și prin programele pe care domnul ministru le-a propus, pe fondul de modernizare, pentru a cofinanța investiții în acest domeniu, prin toate măsurile care au fost luate, creșterea capacităților de stocare ne va permite să reducem un preț care este foarte ridicat în orele de vârf, în așa fel încât per total să avem o energie mai ieftină.

O măsură importantă este cea de a urgenta investițiile în această zonă, și Ministerul Energiei a pregătit un pachet de simplificare. De asemenea, lucrăm la o listă de obiective strategice pe care să le urmărim în așa fel încât să scurtăm durata de punere în practică a investițiilor care înseamnă întăriri de rețele, extinderi de rețele, investiții în producție, interconectări și așa mai departe, pentru că doar printr-o creștere a capacităților de producție putem în termeni reali să reducem prețul.

De asemenea, îmbunătățirea administrării companiilor de stat, care au un rol foarte important în acest domeniu, Nuclearelectrica și Hidroelectrica, cumulat produc peste 40% din producția noastră de energie.”, a declarat Bolojan.