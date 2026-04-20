Bogdan Velcescu (deputat AUR): „Căsătoria nu este un contract cu termen de expirare. Este temelia familiei”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 apr. 2026, 08:40

„Propunerea discutată prin presă zilele acestea privind introducerea unei „căsătorii pe durată determinată” arată cât de departe a ajuns această tendință de a relativiza lucruri esențiale pentru societate. Nu este vorba despre o simplă idee teoretică, ci despre o direcție care transformă căsătoria într-un aranjament provizoriu, golit de sens.

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