AUR nu votează guvernul Veștea și cere alegeri anticipate

Publicat 14 iun. 2026, 16:25 Sursă realitatea.net

AUR nu votează cu guvernul Veștea. Suveraniștii spun că desemnarea acestuia nu face decât să sporească criza, iar singura soluție constituțională e organizarea alegerilor anticipate. Petrişor Peiu, președintele Consiliului Național AUR, crede că nici acest guvern nu va trece.

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