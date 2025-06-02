AUR CERE COMISIE DE ANCHETĂ ÎN URMA DEZASTRULUI DE LA SALINA PRAID
Alianța pentru Unirea Românilor - AUR cere formarea unei comisii de anchetă care să cerceteze cauzele dezastrului de la Salina Praid și să stabilească cine se face vinovat.
Partidul condus de George Simion solicită o comisie care să stabilească atât cauzele, cât și responsabilitățile pentru dezastrul economico-ecologic de la Salina Praid, potrivit Realitatea Plus.
Prin acestă comisie de anchetă, AUR dorește să fie aduse la lumină și documentele prin care s-au amânat lucrările de deviere a pârâului care, în cele din urmă a inundat salina, precum și modul în care conducerea companiei de stat Salrom și-a îndeplinit sarcinile.
Toate informațiile apărute în spațiul public arată faptul că pericolul producerii de infiltrații erau cunoscut de ani buni, iar un proiect care viza tocmai eliminarea acestui risc a fost amânat chiar înaintea fazei de punere în execuție.
"Dezastrul de la Salina Praid nu este un simplu efect al naturii, ci consecința directă a unor decizii greșite și a multor ani de inacțiune. Deși riscurile erau bine cunoscute, iar soluțiile identificate, devierea pârâului Corund a fost constant blocată de autorități și influențe externe, iar astăzi plătim cu un dezastru ce putea fi evitat, din cauza tăcerii și ezitărilor asumate la cel mai înalt nivel", a transmis AUR.
Sursa: Realitatea din AUR
