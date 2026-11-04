Ana Maria Păcuraru, avertisment pentru București după primele rezultate parțiale din SUA: „Alianța noastră nu e cu un președinte, e cu America!”
Ana Maria Păcuraru
Democrații dau o lovitură importantă republicanilor lui Donald Trump în alegerile din Statele Unite, după ce au câștigat mandate-cheie în Senat și au preluat funcții de guvernator în state conduse anterior de republicani. Primele rezultate ale scrutinului din 3 noiembrie 2026 arată o schimbare a raportului de forțe de la Washington, în timp ce președintele american amenință că va bloca inițiativele adversarilor politici dacă aceștia vor prelua controlul Congresului.
Într-un editorial prezentat la Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” și corespondent la Casa Albă, a explicat de ce rezultatul alegerilor trebuie să fie un semnal de alarmă pentru politicienii de la București.
Trump pierde teren în state importante. Democrații smulg mandate republicanilor și se apropie de controlul Congresului
Primele rezultate ale alegerilor americane confirmă victorii importante pentru Partidul Democrat, care încearcă să recâștige majoritatea în Congres și să limiteze influența președintelui Donald Trump asupra deciziilor politice din următorii doi ani. În Carolina de Nord, democratul Roy Cooper, fost guvernator al statului, l-a învins pe republicanul Michael Whatley, candidatul susținut de Trump, obținând un mandat în Senat deținut anterior de republicani. O victorie și mai surprinzătoare a fost înregistrată în Carolina de Sud, unde democrata Annie Andrews a câștigat în fața republicanei Darline Graham, într-un stat în care partidul său nu mai obținuse un mandat de senator de peste două decenii.
Democrații au obținut rezultate importante și în Georgia, unde Keisha Lance Bottoms a câștigat funcția de guvernator, devenind prima femeie de culoare aleasă la conducerea unui stat american. Tot în Georgia, senatorul democrat Jon Ossoff și-a păstrat mandatul după victoria în fața republicanului Mike Collins. În New Hampshire, democratul Chris Pappas a câștigat cursa pentru Senat, în timp ce în Camera Reprezentanților partidul a reușit să câștige mai multe circumscripții deținute anterior de republicani. Deși numărătoarea continuă și majoritatea din cele două camere nu este încă stabilită, rezultatele indică dificultăți tot mai mari pentru partidul președintelui american.
Donald Trump amenință că va bloca legile democraților. Președintele se pregătește să devină „Mr. Veto”
Donald Trump a urmărit desfășurarea scrutinului de la Casa Albă, într-un moment în care viitorul majorității republicane din Congres este pus sub semnul întrebării. Într-un interviu acordat CBS News înainte de închiderea urnelor, președintele american a avertizat că este pregătit să își folosească dreptul de veto împotriva proiectelor legislative promovate de democrați, dacă aceștia vor reuși să controleze Camera Reprezentanților sau Senatul. Liderul de la Washington a acceptat chiar titulatura de „Mr. Veto”, sugerând că nu va ezita să blocheze inițiativele adversarilor săi politici.
O eventuală schimbare a majorității ar complica semnificativ ultimii doi ani ai mandatului lui Trump. Democrații ar putea bloca o parte dintre proiectele administrației, ar avea mai multă influență asupra bugetului federal și ar putea declanșa anchete parlamentare privind activitatea Casei Albe. În același timp, negocierile privind cheltuielile pentru apărare, sprijinul acordat Ucrainei și angajamentele internaționale ale Statelor Unite ar putea deveni mult mai dificile. În acest context, Ana Maria Păcuraru atrage atenția că rezultatele trebuie privite dincolo de confruntarea dintre republicani și democrați.
Ana Maria Păcuraru, după victoriile democraților: „America nu este în criză. Sistemul funcționează”
În editorialul său, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” a respins interpretările alarmiste privind rezultatele alegerilor, explicând că pierderea unor mandate de către partidul președintelui reprezintă un fenomen obișnuit în sistemul politic american. Ana Maria Păcuraru a subliniat că mecanismele democratice din Statele Unite au fost construite tocmai pentru a împiedica acumularea puterii într-o singură instituție și pentru a asigura un control permanent între Casa Albă și Congres.
Am auzit toată noaptea cuvinte mari. Prăbușire. Cutremur. Sfârșitul unei ere. Eu vă propun altceva: calm. Ce s-a întâmplat aseară în America nu e o criză. E sistemul american făcând exact ce a fost construit să facă. Americanii le dau președinților puterea, iar la jumătatea mandatului le pun o frână. Au făcut-o cu George W. Bush în 2006. Cu Barack Obama în 2010 și în 2014. Cu Donald Trump în 2018. Cu Joe Biden în 2022. De la al Doilea Război Mondial încoace, partidul președintelui a câștigat locuri în Cameră la aceste alegeri doar de două ori. Asta nu e slăbiciunea Americii. Asta e forța ei.
a declarat Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” și corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă..
În analiza sa, Ana Maria Păcuraru a amintit că istoria electorală a Statelor Unite arată cât de dificil este pentru partidul aflat la putere să își păstreze popularitatea la jumătatea mandatului prezidențial. Alegerile din 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022 au demonstrat că americanii folosesc scrutinul pentru Congres inclusiv pentru a sancționa administrația aflată la Casa Albă. Din această perspectivă, câștigurile democraților nu reprezintă automat începutul unei crize politice, ci o posibilă reechilibrare a puterii între instituțiile americane.
Avertisment pentru politicienii de la București: „Alianța noastră nu e cu un președinte. E cu America”
Realizatoarea Realitatea PLUS a atras atenția că apropierea de un singur lider american sau de un singur partid poate deveni o vulnerabilitate diplomatică atunci când raportul de forțe politice se schimbă. În opinia sa, parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite trebuie consolidat prin relații permanente atât cu administrația prezidențială, cât și cu membrii Congresului, indiferent de apartenența lor politică.
Și acum, despre noi. Am văzut în ultimii ani, la București, tentația de a paria totul pe un singur om sau pe un singur partid la Washington. Pe o singură poză la Casa Albă. Noaptea asta ar trebui să ne trezească. Alianța noastră nu e cu un președinte. E cu America. Cu Casa Albă și cu Congresul. Cu republicanii și cu democrații. Cu senatorii care votează bugetul Pentagonului și cu cei care ratifică tratatele. Din 2023, o lege americană spune că niciun președinte nu poate scoate America din NATO fără Senat. Aceasta e garanția noastră reală: nu un om, ci instituțiile. Așa că mesajul meu pentru București e simplu. Învățați să vorbiți cu ambele tabere. Mergeți la Capitoliu la fel de des ca la Casa Albă. Faceți-vă prieteni în ambele partide. Pentru că președinții vin și pleacă. Interesele rămân.
a mai explicat Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.
Mesajul vine într-un moment important pentru relațiile dintre România și Statele Unite, în condițiile în care deciziile luate la Washington au consecințe directe asupra securității flancului estic al NATO. Ana Maria Păcuraru a subliniat importanța senatorilor americani, care au atribuții esențiale în ratificarea tratatelor și în aprobarea bugetelor federale, inclusiv a fondurilor destinate Pentagonului. Dincolo de relația politică dintre președinții celor două țări, cooperarea cu reprezentanții ambelor partide din Congres poate contribui la menținerea angajamentelor strategice asumate de Statele Unite.
Ce se întâmplă cu România și NATO dacă Trump pierde controlul Congresului
Rezultatul alegerilor americane poate avea consecințe importante asupra politicii externe a Statelor Unite, în special asupra sprijinului acordat Ucrainei, relației cu Israelul și angajamentelor față de NATO. În cazul în care democrații vor obține majoritatea într-una sau în ambele camere, administrația Trump ar putea fi obligată să negocieze mai mult cu opoziția pentru adoptarea bugetelor și a legislației necesare aplicării politicilor sale. Pentru România, aceste schimbări sunt importante deoarece Statele Unite reprezintă principalul partener strategic în domeniul securității, iar deciziile Congresului influențează inclusiv finanțarea programelor militare și cooperarea cu aliații europeni.
Ana Maria Păcuraru a amintit și de legea americană adoptată în 2023, care limitează posibilitatea unui președinte de a retrage unilateral Statele Unite din NATO. Potrivit acesteia, o asemenea decizie necesită acordul a două treimi dintre senatorii prezenți sau adoptarea unei legi de către Congres. Prevederea demonstrează rolul instituțiilor americane în menținerea angajamentelor internaționale și explică de ce România trebuie să dezvolte relații solide cu reprezentanții ambelor partide. În încheierea editorialului, realizatoarea „Miza Zilei” a subliniat că America nu s-a rupt în urma alegerilor, ci s-a echilibrat, iar o Americă echilibrată este o țară pe care aliații săi se pot baza.
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