Turcii dați în judecată de Romtehnica, pentru că nu au livrat transportoare blindate, cumpără Automecanica Mediaș

Care este patrimoniul Automecanica Mediaș

Turcii de la Otokar, dați în judecată de Romtehnica pentru că nu au livrat transportoarele blindate conform contractului, vor cumpăra Automecanica Mediaș pentru 85 de milioane de euro.

Compania turcă Otokar forțează nota pe piața românească de apărare, anunțând preluarea a 96,77% din Automecanica Mediaș pentru 85 de milioane de euro. Deși prezentată ca o consolidare a prezenței locale, mișcarea pare mai degrabă o manevră de ultim moment pentru a salva aparențele după ce turcii au demonstrat deja că au dificultăți majore în respectarea termenelor contractuale față de statul român.

Producția locală, o promisiune „reîncălzită”

Deși inițial Otokar promitea înființarea unei noi societăți mixte pentru asamblarea vehiculelor tactice blindate 4×4 destinate MApN, gigantul turc a schimbat brusc strategia. În loc de investiții noi de la zero, aceștia aleg să „înghită” infrastructura existentă a Automecanica Mediaș. Schimbarea planului ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea reală de producție și la dorința autentică de a aduce tehnologie nouă în România, în contextul în care fabrica de la Mediaș făcea deja parte din joint-venture-ul Sisteme Apărare România (SAROM) SRL.

Penalități record: Milioane de euro pentru promisiuni neonorate

În spatele cifrelor de achiziție se ascunde un istoric tensionat cu autoritățile de la București. În timp ce Otokar semnează memorandumuri de achiziție, compania de stat Romtehnica a trecut deja la represalii financiare din cauza managementului defectuos al contractelor.

Turcii se confruntă cu două cereri masive de despăgubire care pătează imaginea de partener de încredere. 37,4 milioane de euro (aprox. 1,88 miliarde lire turcești) solicitate pentru eșecul de a pregăti etapele intermediare ale producției locale și 1,4 milioane de euro penalități pentru întârzierea livrării primului lot de vehicule care ar fi trebuit să ajungă în dotarea armatei.

Unde sunt blindatele? Contractul cu Romtehnica, pus pe pauză

Cea mai gravă problemă rămâne însă nerespectarea angajamentelor de livrare. În ciuda contractului generos pentru vehicule tactice blindate, realitatea din teren arată o discrepanță majoră între semnăturile de pe acte și tehnica de luptă efectivă. Romtehnica reclamă întârzieri critice în livrarea celor 194 de vehicule din primul lot, care ar fi trebuit să fie produse în Turcia. Această incapacitate de a onora termenele de livrare pentru blindate pune sub o lumină critică întregul proiect de producție locală la Mediaș, care este prevăzut să înceapă abia după finalizarea tranzacției în aprilie 2026.

Condiții stricte sub lupa autorităților

Tranzacția de 85 de milioane de euro nu este încă un fapt împlinit. Otokar trebuie să treacă de un proces riguros de due diligence și, mai important, să obțină avizele de la autoritățile de concurență și siguranță națională. Rămâne de văzut dacă statul român va valida acest „mariaj” cu un partener care, până în prezent, s-a remarcat mai degrabă prin penalități de întârziere decât prin livrări la timp.

Istoria Automecanica Mediaș este o poveste clasică a industriei românești: de la un pilon de bază al economiei socialiste, la o perioadă de incertitudine post-decembristă și, în final, la transformarea într-o țintă strategică pentru marii jucători din industria de apărare.

Perioada de glorie (1941 - 1989)

Fondarea (1941): Uzina a fost înființată inițial ca un atelier de reparații pentru parcul auto al armatei și pentru utilaje de construcții.

Specializarea (Anii '50 - '70): Compania s-a profilat pe producția de suprastructuri auto, remorci și semiremorci. A devenit singurul producător din România de autospeciale pentru pompieri, cisterne pentru combustibili și vehicule de salubritate.

Pilon industrial: În perioada comunistă, Automecanica era un furnizor esențial pentru ministerele de forță (MApN, MAI) și exporta masiv în statele din blocul estic și în Orientul Mijlociu.

Tranziția și privatizarea (1990 - 2000)

Transformarea în S.A.: După 1990, uzina a devenit societate pe acțiuni. Ca majoritatea întreprinderilor de stat, s-a confruntat cu o scădere drastică a comenzilor interne și cu uzura tehnologică.

Privatizarea (2004): Compania a fost privatizată, pachetul majoritar fiind preluat de investitori privați (omul de afaceri Andrei Lișinschi). Sub management privat, uzina a încercat să se modernizeze, dar a rămas vulnerabilă la fluctuațiile contractelor cu statul.

Epoca modernă: Între supraviețuire și „militarizare” (2010 - 2023)

Diversificarea: Automecanica a început să producă suprastructuri complexe (ateliere mobile, bucătării de campanie) și să colaboreze cu branduri internaționale precum Iveco, MAN sau Mercedes pentru șasiuri.

Orientarea către Apărare: În ultimii ani, focusul s-a mutat masiv pe contractele militare. În 2022-2023, uzina a intrat într-un parteneriat de tip joint-venture cu turcii de la Otokar, formând Sisteme Apărare România (SAROM) SRL, cu scopul de a asambla blindate 4×4.

Prezentul: Trecerea sub control turcesc (2024 - 2026)

Achiziția: În prezent, istoria companiei ia o turnură radicală. Otokar a anunțat preluarea a 96,77% din acțiuni pentru 85 de milioane de euro.

Statutul actual: De la un producător național cu tradiție, Automecanica Mediaș devine oficial o filială a grupului turc, fiind integrată în lanțul global de producție al Otokar pentru a livra blindatele contractate de MApN.

