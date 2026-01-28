Schimbare majoră pentru utilizatorii WhatsApp: reclame în aplicație sau abonament plătit

Meta încearcă să recupereze investiția în WhatsApp

WhatsApp se pregătește pentru una dintre cele mai mari schimbări din istoria platformei: introducerea reclamelor. Măsura va fi testată inițial în Statele Unite, iar reclamele vor apărea în secțiunile Statări și Canale. Meta, compania care deține WhatsApp, va oferi și o alternativă: un abonament plătit pentru cei care vor să folosească aplicația fără publicitate.

Modelul este similar cu cel adoptat de platforme precum Netflix sau Spotify. Utilizatorii vor putea alege între varianta gratuită, cu reclame, și una premium, fără publicitate.

Meta a cumpărat WhatsApp în 2014 pentru 1 miliard de dolari, însă rapoartele arată că până acum a recuperat doar aproximativ 10% din investiție. Obiectivul companiei nu este doar profitul direct, ci și consolidarea uneia dintre cele mai mari baze de utilizatori din lume.

WhatsApp are peste 40 de milioane de utilizatori doar în Spania, reprezentând aproximativ 90% din populația conectată la internet. WhatsApp a mai încercat să taxeze utilizatorii în 2013, când a introdus un abonament anual de 89 de cenți pentru utilizatorii Android. Măsura a fost un eșec și a fost retrasă rapid, mai ales că nu a fost aplicată și pe iOS, notează Economista.es.

Diferența față de atunci este că noul abonament nu condiționează accesul la aplicație, ci oferă opțiunea de a elimina reclamele și de a beneficia de mai multă confidențialitate. Modelul „gratuit cu reclame” versus „abonament fără reclame” devine standard în industria digitală. Facebook, Instagram și alte servicii Meta au deja astfel de opțiuni, iar WhatsApp se aliniază acum acestei direcții.