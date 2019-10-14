Producţia industrială a coborât cu 1,6% pe serie brută, în primele opt luni ale anului

Producţia industrială a scăzut, în primele opt luni ale acestui an, atât ca serie brută, cu 1,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 1,9%, faţă de perioada similară din 2018, potrivit datelor INS, publicate luni.

Astfel, în perioada 1 ianuarie - 31 august 2019, comparativ cu aceeași perioadă din 2018, producţia industrială (serie brută) a fost în scădere cu 1,6%, din cauza reducerilor înregistrate de industria extractivă (-2,4%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-2,2%) şi industria prelucrătoare (-1,5%).Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada menţionată, a coborât cu 1,9%, ca efect al scăderilor înregistrate în industria extractivă (-2,4%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-2,2%) şi industria prelucrătoare (-1,2%).În august anul acesta, producţia industrială (serie brută) s-a diminuat faţă de luna precedentă cu 12,8%, din cauza scăderilor înregistrate în cele trei sectoare industriale: industria prelucrătoare (-14,8%), industria extractivă (-2,9%) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-2,1%).Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mare faţă de luna precedentă cu 0,1%. Industria prelucrătoare a crescut cu 1,1%, în timp ce industria extractivă şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat au scăzut cu 4,1%, respectiv cu 1,5%.Conform datelor Institului Național de Statistică, faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială (serie brută) a fost în scădere cu 7,0%, ca efect al reducerilor din industria extractivă, respectiv producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-9,0% fiecare), precum şi din industria prelucrătoare (-6,6%).De asemenea, producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a coborât cu 6,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate în cele trei sectoare industriale: industria extractivă (-8,5%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-7,9%) şi industria prelucrătoare(-4,1%).În Caraș-Severin grupul CEZ are mai multe hidrocentrale iar UCM Reșița și TMK se încadrează la industria prelucrătoare. Dată fiind și puternica criză de forță de muncă calificată, lucru de care se tot plâng cei din conducerea uzinelor și fabricilor din județ, este posibil ca și acesta să fie un factor care să fi influențat scăderea producției industriale.