Interes în scădere pentru titlurile de stat. În iulie 2026, Fidelis a avut cea mai slabă ediție din istoria programului

Publicat 10 iul. 2026, 16:05 Sursă Realitatea.Net

Ministerul Finanțelor a încheiat vineri, 10 iulie 2026, cea mai slabă ediție a programului Fidelis de la lansarea sa din vara anului 2020. Pe fondul unor dobânzi ușor reduse, subscrierile investitorilor persoane fizice s-au ridicat la doar 658,17 milioane de lei, în scădere semnificativă față de cele 940 de milioane de lei atrase în luna iunie.

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