Expert: „Independența energetică a României este un mit. Dacă imporți ca să treci de frig, nu ești independent”

Expertul în energie Dumitru Chisăliță demontează declarațiile optimiste privind „independența energetică” a României, afirmând că țara nu va fi independentă nici în 2028, nici în 2030 și nici în 2040. Acesta atrage atenția că România continuă să depindă de importuri în momentele critice, iar acest lucru anulează orice pretenție de autonomie energetică.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță demontează declarațiile optimiste privind „independența energetică” a României, afirmând că țara nu va fi independentă nici în 2028, nici în 2030 și nici în 2040. Acesta atrage atenția că România continuă să depindă de importuri în momentele critice, iar acest lucru anulează orice pretenție de autonomie energetică.

Independența energetică nu se măsoară anual, ci în fiecare oră de consum

Într-o analiză realizată pentru ASsociașia Inteligenta Enegretică, expertul explică faptul că independența energetică nu se măsoară în bilanțuri anuale, ci în capacitatea reală a unui stat de a-și acoperi consumul în fiecare oră, inclusiv în perioadele de vârf, în nopțile geroase sau în situații de criză.

„Dacă ai nevoie să imporți energie ca să treci de vârfurile de consum, nu ești independent. Este doar o iluzie contabilă”, subliniază Chisliță.

România importă în prezent 77% din necesarul de țiței și produse petroliere, iar în perioadele de frig intens sau instabilitate geopolitică depinde de importuri de gaze și energie electrică. Această vulnerabilitate structurală nu va dispărea în următorii ani, indiferent de promisiunile politice.

De la independență la autonomie energetică: ce ar trebui să urmărească România

Specialistul amintește că termenul de „independență energetică” a fost abandonat încă din anii ’80 în politicile occidentale, fiind înlocuit cu conceptul de „securitate energetică”. Chiar și acesta este pus la încercare de schimbările geopolitice recente.

"România nu este independentă energetică și, în actuala structură de consum bazată pe petrol importat, nici nu poate fi. Nu poate fi ținând cont de necesarul de import de care România are și va avea nevoie la fiecare episod de criză energetică (ger, secetă, valuri de căldură etc.)," concluzionează Chisăliță.

Vezi AICI analiza completă.