Economist: „Bolojan a prăbușit economia mai rău decât pandemia!”

Economia s-a prăbușit mai rău ca după criza din 2008 sau după pandemie. Este analiza șocantă a analiștilor economici care avertizează că din cauza măsurilor de austeritate și a factorilor externi, consumul din România a scăzut cu peste 25%.

Consumul în România s-a prăbușit cu 25%.

Specialiștii spun că această scădere a consumului este extrem de periculoasă, deoarece consumul reprezintă motorul principal al economiei românești.

Procentul este raportat la consumul de acum și cel din decembrie 2025, potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică.

Iar datele nu conțin și consecințele economice actuale provocate de războiul din Orient.

Consumul oamenilor reprezintă 70% din economie, raportat la produsul intern brut.

„Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva în România, nici măcar în pandemie, nici măcar în criza din 2009”, a spus economistul Radu Georgescu.