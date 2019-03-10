ANAF își trimite inspectorii în control. Operațiune în forță din 15 martie

Inspectorii antifraudă vor verifica modul de dotare cu noile case de marcat cu jurnal electronic.

Din 15 martie, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor desfăşura acţiuni de control tematic privind respectarea de către operatorii economici a obligaţiei de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic.Acţiunea de control tematic dispusă de Ministerul Finanţelor Publice este determinată de faptul că cererea de achiziţionare de aparate de marcat cu jurnal electronic a înregistrat un declin accentuat în perioada decembrie-februarie, vânzările diminuându-se drastic.În luna februarie comparativ cu luna ianuarie, ritmul de atribuire a seriilor fiscale a scăzut cu cca 30%, iar cel de instalare a aparatelor de marcat cu jurnal electronic a scăzut cu cca.11%.La nivelul majorităţii distribuitorilor autorizaţi şi a unităţilor acreditate pentru comercializare există stocuri de aparate de marcat noi şi nu mai sunt semnalate dificultăţi legate de lipsa capacităţii de instalare a unităţilor de service.Mai mult decât atât, solicitările de instalare şi punere în funcţiune a noilor aparate de marcat, au scăzut chiar şi în cazul aparatelor achiziţionate deja, sau pentru care au fost achitate avansuri (sunt semnalate numeroase situaţii în care aparatele sunt lăsate de utilizatori în custodie în depozitele distribuitorilor).Potrivit ANAF, este important de ştiut că ICI Bucureşti a emis avize tehnice favorabile, iar MFP a emis autorizaţii de distribuţie, pentru toate tipurile de aparate de marcat, inclusiv pentru cele destinate activităţilor economice în care sunt utilizate modele dedicate, respectiv taximetrie, mari retaileri, schimb valutar, comerţ cu carburanţi ( 87 modele existente pe piaţă).Termenele de intrare în legalitate pe care le vor stabili inspectorii ANAF, potrivit legii prevenţiei, vor fi scurte având în vedere faptul că pe piaţă există toate modelele de aparate de marcat necesare utilizatorilor iar în ceea ce priveşte capacitatea de eliberare a seriilor fiscale de către ANAF şi instalarea de către unităţile de service nu au mai fost semnalate dificultăţi sau întârzieri.De asemenea, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de intrare în legalitate se va relua controlul şi se vor aplica amenzile prevăzute de lege.Sursa Realitatea Financiară