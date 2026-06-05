Zeci de forțe de ordine mobilizate la locul exploziei din Constanța. Raed Arafat ajunge la locul incidentului
IGSU, mobilizare la locul exploziei
Totodată, a fost dispusă decolarea unui elicopter SMURD pentru efectuarea unei misiuni de recunoaștere aeriană.
Pentru coordonarea măsurilor operative și evaluarea situației din teren, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, împreună cu o echipă din cadrul DSU și IGSU, se deplasează către municipiul Constanța.
La locul evenimentului au fost mobilizate următoarele resurse:
* aprox. 80 de cadre ale ISU Constanța;
* 8 autospeciale pentru stingere cu apă și spumă (ASAS);
* 11 echipaje SMURD tip B2;
* 3 autospeciale pentru transport personal și victime multiple (ATPVM);
* 1 echipaj CBRN;
* 1 motocicletă SMURD;
* 1 autospecială pentru intervenții cu scafandri;
* 1 autospecială de primă intervenție și comandă (ASpISI);
* 1 echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM);
* 1 container multirisc;
* un Punct Medical Avansat categoria I;
* 4 ambulanțe SAJ;
* aprox 20 de jandarmi;
* 35 de polițiști;
* 42 de polițiști de frontieră, cu trei ambarcațiuni.
Totodată, a fost dispusă decolarea unui elicopter SMURD pentru efectuarea unei misiuni de recunoaștere aeriană, iar în sprijin a fost mobilizat și un elicopter Black Hawk din cadrul bazei de la Tulcea.
La intervenție participă, alături de structurile Ministerului Afacerilor Interne, forțe și mijloace din cadrul Serviciului Român de Informații și Ministerului Apărării Naționale, care acționează integrat pentru gestionarea situației și punerea în siguranță a zonei.
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