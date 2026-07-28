Ucraina lovește din nou în apropierea Moscovei. Sute de drone au vizat infrastructura strategică a Rusiei

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 iul. 2026, 20:30

Ucraina a lansat în noaptea de marți un nou val de atacuri cu drone asupra regiunii Moscovei, vizând obiective industriale și logistice din apropierea capitalei ruse. Operațiunea a provocat perturbări în traficul aerian și a afectat activitatea unor facilități considerate importante pentru economia rusă.

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