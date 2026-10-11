Trump a cerut schimbarea lui Zelenski din fruntea Ucrainei

Președintele american Donald Trump consideră că Ucraina ar trebui să-și schimbe liderul și îl acuză pe Volodimir Zelenski că provoacă probleme economiei mondiale prin atacurile asupra rafinăriilor rusești.
Liderul de la Casa Albă susține că Washingtonul i-ar fi permis Kievului să atace Rusia, cu excepția infrastructurii petroliere, pe fondul riscului unei crize globale a combustibililor.
„Cred că a venit timpul ca Ucraina să-și schimbe președintele. (…) Zelenski vrea să creeze probleme lumii. Vrea să le creeze probleme fermierilor noștri, atacând rafinăriile de petrol rusești”, a declarat Donald Trump într-un comentariu pentru presa americană.
Liderul american a afirmat că administrația sa i-ar fi transmis președintelui ucrainean că poate continua atacurile asupra Rusiei, dar nu asupra rafinăriilor. Potrivit lui Trump, astfel de operațiuni ar putea agrava deficitul de combustibil și ar avea consecințe la nivel mondial.
„I-am spus: «Fă ce vrei, dar nu lovi motorina, pentru că este o problemă mare, o penurie serioasă». Și ce face el? Se duce și lovește combustibilul diesel”, a afirmat președintele SUA.
Trump a susținut și că războiul dintre Ucraina și Rusia nu ar fi trebuit să înceapă și a pus izbucnirea conflictului pe seama „incompetenței”, fără să precizeze la cine se referă.
Mesajul Kievului
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski are sprijinul propriului său popor, care numai acesta poate decide de cine să fie condus, a reacţionat ministrul de externe ucrainean Andrii Sîbiga, după ce preşedintele american Donald Trump le-a sugerat sâmbătă ucrainenilor să-şi găsească un alt lider.
„Preşedintele Zelenski conduce naţiunea noastră în vremuri de război: un război pentru independenţă, libertate şi demnitate. Are sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decidă", a indicat şeful diplomaţiei ucrainene, într-un mesaj pe reţeaua socială X.
În opinia acestuia, declaraţii precum cea a lui Trump demonstrează că Zelenski îşi exercită bine atribuţiile. Aşadar, el „merită sprijin", consideră ministrul Sîbiga.
Acesta a adăugat în mesajul său că, în urma unor „evoluţii contraproductive" - aluzie la acordul dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin prin care Statele Unite vor cumpăra motorină din Rusia -, au loc în prezent contacte intense între aliaţii Ucrainei.