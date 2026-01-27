Trafic îngreunat de ceață și ploaie în aproape toată țara

Este şi ceaţă în judeţe din sud şi est

În ţară se circulă, la această oră, pe un carosabil umed pe majoritatea drumurilor.

Este şi ceaţă în judeţe din sud şi est şi aglomeraţie în apropiere de capitală.

A oferit detalii Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic al Poliţiei Române:

Se circulă în general pe un carosabil umed la nivelul întregii țări. Sunt precipitații sub formă de ploaie slabă, iar local ceața diminuează vizibilitatea pe mai multe artere rutiere din județe aflate în zona de sud și de est a țării. Trafic intens, în schimb, la intrarea în capitală dinspre Otopeni pe Drumul Național 1, înspre autostrada A3 în zona Voluntari, dinspre Drumul Național 7 în zona localității Chitila, valori crescute de trafic fiind și pe centura capitalei în zonele Chiajna, Tunari și Pantelimon.