„Stegarul dac”, săltat de jandarmi și cu un picior înapoi în arest! Cezar Avrămuță s-a ales cu dosar penal pentru ultraj după ce a sfidat legea la Buftea

Cezar Avrămuță, personajul pitoresc cunoscut de toată lumea drept „Stegarul dac”, este din nou în centrul unui scandal cu poliția

Cezar Avrămuță, personajul pitoresc cunoscut de toată lumea drept „Stegarul dac”, este din nou în centrul unui scandal cu poliția care l-ar putea trimite direct în spatele gratiilor. Marți a fost o zi cu ghinion pentru protestatar, care a fost ridicat pe sus de jandarmi și urcat în duba poliției chiar din fața secției din Buftea, unde venise să își arate susținerea pentru Călin Georgescu.

Problemele s-au agravat rapid pentru Avrămuță, care s-a ales cu un nou dosar penal pentru ultraj. Polițiștii din Ilfov nu au stat pe gânduri și au trimis deja actele către procurori. Marea greșeală a „Stegarului” a fost că a ignorat complet obligațiile impuse de judecători în urmă cu mai puțin de o lună.

El se afla sub control judiciar pentru 60 de zile, o măsură care a înlocuit arestul preventiv pe data de 13 noiembrie. Una dintre condițiile clare pe care trebuia să le respecte era să nu participe la nicio adunare publică.

Prezența sa în mijlocul zecilor de susținători ai lui Călin Georgescu a fost considerată o încălcare flagrantă a acestei interdicții. Polițiștii de la Buftea au notificat urgent Secția 13 Poliție din București despre abatere. Cum a călcat strâmb, riscul este major: procurorii au acum toate motivele să ceară instanței înlocuirea controlului judiciar cu o măsură mult mai aspră, ceea ce înseamnă că Cezar Avrămuță ar putea ajunge din nou în arest.