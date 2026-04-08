Ștefăniță Avrămescu (AUR), despre închiderea Realitatea PLUS: „CNA-ul vrea o presă obedientă, dependentă, care să nu deranjeze și să nu pună întrebări”

Deputatul și purtătorul de cuvânt AUR, Ștefăniță Avrămescu, a criticat decizia Consiliului Național al Audiovizualului privind închiderea postului Realitatea PLUS. Politicianul a subliniat clar că această decizie reprezintă un atac direct la libera exprimare.

„Este un atac direct la libertatea de exprimare, pentru că nu mai vorbim despre reglementare aici, ci vorbim despre eliminarea unei voci incomode din spațiul public. Ceea ce s-a întâmplat ieri este mai mult decât evident un abuz din partea unei instituții a statului. Trăim într-un moment în care au ajuns instituțiile statului să decidă cine are voie să vorbească și cine trebuie redus la tăcere. Deja aici nu mai vorbim de democrație. Aici intrăm într-o zonă de dictatură, într-un hibrid de dictatură, care a început în 2024 și care vedem că se continuă inclusiv astăzi.

Ștefăniță Avrămescu: „CNA-ul a lovit tocmai într-o voce puternică a românilor”

Ceea ce s-a întâmplat ieri cu CNA-ul a arătat foarte clar că nu mai vorbim aici de o instituție de reglementare. Este vorba de un instrument politic. Iar în ultimii ani, această instituție a funcționat mai degrabă ca un buzdugan împotriva oricui a îndrăznit vreun moment să fie, să spunem așa, nu pe direcția celor care controlează statul. Faptul că acum, în loc să apere echilibrul, CNA-ul a sancționat selectiv și a lovit tocmai într-o voce puternică a românilor, am văzut asta și în timpul pandemiei și după anularea alegerilor și lovitura de stat, arată că este o instituție compromisă, care și-a pierdut complet credibilitatea și care nu mai servește deloc interesului public.

Iar în forma actuală, nu știu dacă CNA-ul poate să mai continue așa, pentru că ceea ce vedem este că sistemul care este în spatele CNA-ului vrea o presă obedientă, dependentă, care să nu deranjeze și să nu pună întrebări. Iar, din punctul nostru de vedere, Realitatea PLUS este, să spunem, singurul post, singura televiziune care a prezentat și pozițiile opoziției, ale celor care îi deranjează pe cei care conduc astăzi România. Eu spun că lucrurile nu pot rămâne așa și nu trebuie să rămână așa. Dumneavoastră, în Realitatea Plus, aveți în spate milioane de români, aveți sprijinul tuturor, pentru că un asemenea abuz nu poate să rămână fără repercusiuni. Un asemenea abuz nu poate fi tolerat și nu poate fi acceptat dacă vrem cu adevărat să trăim într-o democrație”, a declarat Avrămescu în exclusivitate la Realitatea PLUS.