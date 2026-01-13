Starea pârtiilor din Poiana Brașov
Toate pârtiile sunt deschise până la Platoul Ruia
Se schiază în condiții bune pe toată partea superioară a a masivului Postăvarul.
Toate pârtiile sunt deschise până la Platoul Ruia, iar stratul de zăpadă măsoară între 30 și 40 de centimetri.
În partea superioară a pârtiei Drumul Roșu, în zona Lac si zona îmbarcare Telescaun Ruia sunt benzi de 12 - 15 metri. Atenție, sunt zone cu gheață și pe Lupului, dar și pe Sulinar.
În partea inferioară sunt deschise doar pârtiile de începători Bradul și Stadion, cu un strat de zăpadă de aproximativ 50 de centimetri și se poate coborî până în stațiune doar pe Drumul Roșu, pârtie deschisă cu toate variantele inclusiv traverseul spre Bradul.
Funcționează toate instalațiile importante de transport pe cablu mai puțin Telescaun Lupului. În stațiune e inversiune termică, în Poiana Brașov sunt -15 grade iar sus în Postăvaru -12, așadar soare "cu dinți".
