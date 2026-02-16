Actualitate· 1 min citire
Sprijin financiar pentru agricultorii afectați de condiții meteo extreme
Sprijin financiar pentru agricultorii afectați de condiții meteo extreme
Pot beneficia agricultorii care deţin documente doveditoare că au suferit pagube
Fermierii care deţin suprafeţe pomicole afectate de intemperii au termen până pe 9 martie să depună la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de acordare a sprijinului de urgenţă pentru sector.
Pot beneficia agricultorii care deţin documente doveditoare că au suferit pagube în primăvara anului trecut şi care au depus cerere de plată la APIA pentru anul 2025. Sprijinul financiar se acordă sub formă de grant, în cuantum de maximum 2.000 de euro pentru un hectar.
