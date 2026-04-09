Scandal uriaș după Barcelona – Atletico: catalanii vor plângere la UEFA împotriva lui Istvan Kovacs

Arbitrul român István Kovács se află în centrul unui nou scandal în fotbalul european, după prestația controversată din meciul dintre FC Barcelona și Atlético Madrid, disputat miercuri seară.

Potrivit presei internaționale, oficialii catalani analizează posibilitatea de a depune o plângere oficială la UEFA, nemulțumiți de mai multe decizii de arbitraj care au influențat partida.

Una dintre cele mai contestate faze a fost eliminarea lui Pau Cubarsí, în finalul primei reprize. Inițial, István Kovács i-a acordat doar cartonaș galben, însă după intervenția VAR a schimbat decizia și a dictat cartonaș roșu.

Din lovitura liberă rezultată, Julián Álvarez a marcat direct, iar ulterior Alexander Sørloth a închis tabela, după dominația madrilenilor din repriza secundă.

O altă fază care a stârnit controverse a fost legată de o repunere din careul mic, când un fundaș a atins mingea cu mâna înainte de reluarea jocului, moment în care catalanii au cerut lovitură de pedeapsă.

Jurnalistul Rashed Rahman a susținut pe platforma X că FC Barcelona ia foarte în serios în calcul sesizarea forului european:

„𝐈𝐍𝐄𝐃𝐈𝐓: Barcelona ia în serios în considerare depunerea unei plângeri formale către UEFA cu privire la arbitrajul de diseară”.

Situația ar putea avea consecințe importante pentru arbitrul român. Dacă UEFA va considera că au existat erori grave, șansele lui István Kovács de a fi inclus pe lista FIFA pentru Cupa Mondială FIFA 2026 ar putea fi afectate.

Lista arbitrilor pentru turneul final urmează să fie anunțată în perioada următoare, iar Kovacs fusese deja inclus în programul de pregătire coordonat în Italia de legendarul Pierluigi Collina.