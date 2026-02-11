Sărbătoarea zilei 11 februarie 2026. Un mare Sfânt, pomenit în calendarul creștin-ortodox

Pe data de 11 februarie a fiecărui an se face pomenirea unui mare Sfânt

Pe data de 11 februarie a fiecărui an se face pomenirea unui mare Sfânt. Sfântul Vlasie, pomenit în calendarul ortodox. Cruce neagră în calendar.

Sfantul Vlasie a trait pe vremea imparatilor romani Diocletian si Licinus, aprigi prigonitori ai crestinilor. A fost episcopul Sevastiei Capadociei. Din cauza prigonirilor, se retrage in munti.

Sfantul Vlasie se ridicase la o asemenea masura incat si fiarele il ascultau si veneau sa fie binecuvantate de el. De asemenea, prin mainile lui se faceau multe tamaduiri. Vanatorii i-au gasit pestera si l-au dus in cetate.

Patimirea muceniceasca a sfantului nu a fost fara rod, caci in timpul patimirii Sfantului Vlasie, sapte femei care ii urmau s-au alaturat marturisirii sale. Printr-un viclesug, aratandu-se dornice a sluji idolilor, cele sapte femei au reusit sa arunce in apa statuile. Dupa ce au fost torturate, fericitelor femei le-au fost taiate capetele. Cei doi copii ai uneia dintre sfintele femei au fost incredintati de aceasta Sfantului Vlasie.

Tortionarul sfantului, Agricola, a poruncit ca Vlasie sa fie aruncat in iezer, insa acesta, dupa ce a insemnat apa cu semnul Crucii, a mers pe apa ca pe uscat. Vazand aceasta, 68 de barbati si-au pierdut viata incercand sa imite puterea lui Hristos, invocandu-i pe idolii lor. Sfantul Vlasie si cei doi copii au fost apoi ucisi in afara orasului, prin taierea capetelor, la 11 februarie.



Troparul Sfantului Mucenic Vlasie



Si partas obiceiurilor si urmator scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat - de Dumnezeu insuflate - spre suirea privirii la cele inalte. Pentru aceasta, cuvantul adevarului drept invatand si cu credinta rabdand pana la moarte, Sfintite Mucenice Vlasie, roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre!



Sfanta imparateasa Teodora



Sfanta imparateasa Teodora este cinstita pe 11 februarie. Imparateasa Teodora alaturi de imparateasa Irina sunt cele care au stabilit in urma sinoadelor cinstirea sfintelor icoane.

Tot astazi, facem pomenirea:

- A doi prunci si a sapte femei care au patimit impreuna cu Sfantul Vlasie;

- Aflarii moastelor Sfantului Proroc Zaharia, tatal Sfantului Ioan Botezatorul;

- Sfantului Nou Mucenic Gheorghe robul, care a suferit mucenicia prin foc in cetatea Sofia, la anul 1515.