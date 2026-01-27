Actualitate· 1 min citire

Reprezentanți ai agenției de rating Fitch, primiți de premierul Bolojan

27 ian. 2026, 09:29
Actualizat: 27 ian. 2026, 09:29
Reprezentanți ai agenției de rating Fitch, primiți de premierul Bolojan

Reprezentanți ai agenției de rating Fitch, primiți de premierul Bolojan

Articol scris de Realitatea de Caras-Severin

Ilie Bolojan începe o vizită de două zile în Germania

Reprezentanți ai agenției de rating Fitch urmează să aibă marți întâlniri cu autoritățile române. Aceștia vor fi primiți la ora 8:00, la Palatul Victoria, de premierul Ilie Bolojan.

La întâlnire va participa și ministrul finanțelor, Alexandru Nazare.

După-amiază, Ilie Bolojan începe o vizită de două zile în Germania, în cursul căreia va fi primit de cancelarul Friedrich Merz și se va întâlni și cu alte oficialități.

Citește și:

Mai multe articole despre

fitch, agentie, rating

Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate