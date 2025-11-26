Răsturnare de situație pentru profesori! Ministrul a decis ce se întâmplă cu cei care vor să muncească și după ce au ieșit la pensie

Ministrul Educației a venit cu lămuriri importante despre o lege care îi speria pe mulți dascăli.

Ministrul Educației a venit cu lămuriri importante despre o lege care îi speria pe mulți dascăli. Daniel David a anunțat că profesorii pensionari nu vor fi afectați de interdicția de a primi și pensie și salariu de la stat. El a explicat clar că școlile au mare nevoie de acești oameni pentru că pur și simplu nu există suficient personal tânăr care să preia orele.

Oficialul a ținut să precizeze că pensionarii nu iau locul tinerilor ci acoperă golurile din sistem unde altfel nu ar avea cine să predea. O altă veste așteptată de cadrele didactice este legată de numărul de ore de muncă. Ministrul a dat asigurări că nu se pune problema ca profesorii să muncească mai mult pe aceiași bani și că norma didactică nu va fi mărită deoarece sistemul trebuie să se stabilizeze nu să pună presiune în plus pe oameni. Deși discuțiile politice despre tăierea cumulului pensiei cu salariul continuă la nivel înalt pentru alte domenii educația va avea parte de un tratament special pentru a nu lăsa elevii fără profesori la clase.