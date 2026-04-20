Primele măsuri luate de Gheorghe Hagi după revenirea la națională

Gheorghe Hagi este noul selecționer al echipei naționale a României, revenind pe banca tehnică a primei reprezentative după un sfert de secol. Prezentarea oficială a avut loc luni, 20 aprilie, la sediul Federația Română de Fotbal, unde fostul mare internațional a vorbit despre obiectivele și filosofia sa.

Vizibil emoționat, Hagi a descris numirea drept o onoare și o responsabilitate majoră, subliniind că își dorește performanță și rezultate care să aducă satisfacție suporterilor. El a declarat că are încredere în jucătorii pe care îi va convoca, dar a punctat că atitudinea și implicarea vor fi esențiale.

La conferința de presă, unde a fost însoțit de Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, noul selecționer a explicat direcțiile tactice pe care le va urma.

Acesta își dorește o echipă capabilă să fie eficientă atât în atac, cât și în apărare, bazată pe posesie și presiune constantă. Din punct de vedere tactic, a precizat că va adapta sistemul în funcție de adversar, alternând între formule cu trei sau patru fundași.

Un punct central al discursului său a fost procesul de selecție. Hagi consideră că alegerea jucătorilor este decisivă și a stabilit două criterii principale: experiența la nivel internațional, atât la juniori, cât și la seniori, precum și prezența în competițiile europene.

În același timp, a subliniat că va urmări atent și cei mai valoroși fotbaliști din campionatul intern. Noul selecționer a încheiat prin a reafirma dorința de a construi o echipă competitivă, capabilă să obțină rezultate importante în perioada mandatului său.