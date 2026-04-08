O nouă avertizare RO-Alert în județul Tulcea! Explozii violente s-au auzit de pe teritoriul ucrainean. 2 aeronave F-16 au fost ridicate

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un nou mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, anunțând riscul căderii unor obiecte, în contextul bombardamentelor intense de pe teritoriul ucrainean. Un mesaj similar a fost transmis cu câteva ore în urmă. Ministerul Apărării a transmis că două aeronave F-16 de Poliție Aeriană au decolat la ora 08.43 de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației aeriene.

UPDATE - Alerta aeriană a încetat la ora 9.28 (MApN)

Federația Rusă a atacat din nou, astăzi, 8 aprilie, obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în partea de nord a județului Tulcea.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 9.28.

Forțele Ministerului Apărării Naționale rămân în continuare vigilente, menținând măsurile de supraveghere și coordonare necesare pentru protejarea populației și a teritoriului național.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit ISU Delta, în acest moment se aud explozii provenite de pe teritoriul ucrainean.

"Recomandăm cetățenilor să își păstreze calmul, să fie vigilenți și să anunțe la 112 dacă observă obiecte căzute din spațiul aerian.

Reamintim că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federației Ruse, iar mesajele sunt transmise pentru ca populația să fie informată și să cunoască măsurile de adăpostire și protecție. De asemenea, recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale și verificate. Până în acest moment, nu au fost primite apeluri în dispeceratul ISU Tulcea“, a transmis ISU Delta.