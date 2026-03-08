Numerele câștigătoare la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii din 8 martie
Numerele câștigătoare la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii din 8 martie
Duminică, 8 martie, Loteria Română a organizat Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, fiecare având două extrageri: una principală și una suplimentară.
Fondul de câștiguri pentru extragerile suplimentare a fost majorat cu 350.000 de lei: 200.000 de lei la Loto 6/49, 100.000 de lei la Joker și 50.000 de lei la Loto 5/40.
Numerele câștigătoare – 8 martie
Loto 6/49
Tragerea principală: 3, 48, 22, 29, 31, 44
Tragerea suplimentară: 30, 22, 14, 36, 41, 46
Joker
Tragerea principală: 18, 24, 41, 16, 20 + 10
Tragerea suplimentară: 43, 18, 26, 20, 3 + 15
Loto 5/40
Tragerea principală: 40, 20, 9, 2, 12, 31
Tragerea suplimentară: 9, 8, 11, 22, 7, 25
Noroc: 2 6 1 1 6 1 3
Noroc Plus: 6 7 9 9 2 3
Super Noroc: 2 9 8 8 8 7
Tragerile speciale au fost organizate cu ocazia primăverii și au inclus premii suplimentare pentru categoriile principale ale jocurilor.
Citește și:
- 20:58 - Dezvăluiri PICANTE la Rizea TV: Ion Bazac, melancolic de 8 Martie
- 20:43 - Crimă în Timișoara de Ziua Femeii: un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama și a fost imobilizat de vecini
- 17:49 - Accident mortal în Argeș: un șofer beat și cu permisul suspendat a provocat o tragedie
- 17:28 - 183 de români din Qatar, repatriați cu un zbor charter pe ruta Riad–București
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News