Greșeala banală care îi poate lăsa pe șoferi fără certificatul de înmatriculare: amenda poate trece de 1.600 de lei

Un far ars poate aduce amenzi de peste 1.600 de lei și chiar reținerea certificatului de înmatriculare. Șoferii trebuie să verifice periodic sistemul de iluminare al mașinii.
O greșeală pe care mulți șoferi o ignoră îi poate lăsa fără certificat de înmatriculare și cu o amendă consistentă. Este vorba despre circulația cu defecțiuni la sistemul de iluminare al mașinii, inclusiv cu un far ars.
Deși pare o problemă minoră, mai ales atunci când celălalt far funcționează, legislația rutieră prevede sancțiuni pentru astfel de defecțiuni. În anumite situații, polițiștii pot aplica amenzi de peste 1.600 de lei și pot dispune măsuri suplimentare.
Un far ars poate aduce sancțiuni pentru șoferi
Mulți conducători auto cred că un singur far ars nu este o problemă gravă, mai ales dacă mașina poate fi observată în trafic. Totuși, sistemul de iluminare are un rol important pentru siguranța rutieră, în special noaptea sau în condiții de vizibilitate redusă.
Potrivit regulilor de circulație, autovehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie întreținute corespunzător. Mașina nu trebuie să aibă defecțiuni care pot pune în pericol siguranța traficului.
În aceste condiții, un far defect poate fi considerat abatere și poate atrage sancțiuni.
Amenda poate depăși 1.600 de lei în 2026
În 2026, circulația cu astfel de defecțiuni poate fi încadrată în clasa a III-a de sancțiuni. Aceasta înseamnă între 6 și 8 puncte de amendă.
În funcție de numărul punctelor aplicate, sancțiunea poate depăși 1.600 de lei. Autoritățile atrag atenția că farurile, stopurile și semnalizatoarele nu sunt simple accesorii, ci elemente esențiale pentru siguranța circulației. Un sistem de iluminare defect poate face mașina mai greu de observat și poate crește riscul producerii unui accident.
Când șoferii pot primi doar avertisment
Există și situații în care șoferii pot scăpa doar cu avertisment. Acest lucru se poate întâmpla dacă defecțiunea este una minoră și poate fi remediată imediat. Decizia îi aparține însă polițistului care constată abaterea. Agentul ține cont de situația din trafic, de starea vehiculului și de riscul pe care defecțiunea îl poate reprezenta pentru ceilalți participanți la circulație.
Astfel, faptul că uneori se poate da avertisment nu înseamnă că șoferii pot ignora problema.
Când poate fi reținut certificatul de înmatriculare
Consecințele pot fi mai serioase atunci când defecțiunea afectează în mod clar siguranța rutieră. Certificatul de înmatriculare poate fi reținut dacă vehiculul circulă fără faruri funcționale sau cu sisteme de iluminare care nu respectă normele legale. Aceeași măsură poate fi luată și dacă lipsesc dispozitivele de semnalizare ori elementele reflectorizante obligatorii. În astfel de cazuri, problema nu mai este tratată ca o simplă neatenție, ci ca o defecțiune care poate pune în pericol circulația.
Ce trebuie să verifice șoferii înainte de plecarea la drum
Pentru a evita amenzile și reținerea certificatului de înmatriculare, șoferii sunt sfătuiți să verifice periodic farurile, stopurile și semnalizatoarele. O verificare rapidă înainte de plecarea la drum poate preveni atât sancțiunile, cât și riscurile din trafic.
Este important ca toate luminile mașinii să funcționeze corect, mai ales înainte de drumuri lungi, pe timp de noapte sau în condiții de ploaie, ceață ori vizibilitate redusă. O defecțiune aparent mică poate deveni o problemă serioasă dacă este ignorată.