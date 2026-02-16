Gabriela Firea, după condamnarea României la CEDO: ”Accesul la justiție pentru femei nu poate fi selectiv”

Firea a subliniat că accesul la justiție pentru femei nu poate fi selectiv și că ”avem nevoie de specialiști pregătiți să asculte și să ajute victimele violenței domestice”.

Gabriela Firea, europarlamentar PSD, a declarat, luni, la numai câteva zile după ce România a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru că a ignorat zeci de plângeri ale unei femei care a fost bătută, umilită și abuzată de soțul său. Social-democrata a subliniat că accesul la justiție pentru femei nu poate fi selectiv și că ”avem nevoie de specialiști pregătiți să asculte și să ajute victimele violenței domestice”.

”Șocant! România a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru că a ignorat plângerile unei femei care a fost bătută, umilită și abuzată chiar de soțul său. Accesul la justiție pentru femei nu trebuie să fie unul selectiv. Avem nevoie de specialiști pregătiți să asculte și să ajute victimele violenței domestice”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

Săptămâna trecută, în plenul Parlamentul European de la Strasbourg, eurodeputații au votat prioritățile pe care Uniunea Europeană le va susține la viitoarea sesiune a Comisiei ONU privind statutul femeii.

”În cazul femeii din Oradea, polițiștii, procurorii și judecătorii au ignorat pericolul în care se afla supraviețuitoarea violenței domestice. S-a făcut dreptate abia după 11 ani, iar victima a trebuit să demonstreze autorităților agresiunile la care era supusă.

Am votat la Strasbourg tocmai ca toate fetele și femeile să aibă acces la sistemul de justiție. Iată cele mai importante măsuri:

Cursuri obligatorii pentru profesioniștii - magistrați bine pregătiți care înțeleg impactul psihologic, fizic și financiar cu care s-a confruntat victima violenței domestice.

Protecție extinsă - combaterea violenței offline și online, inclusiv distribuirea neconsensuală a imaginilor, deepfake-urilor concepute cu AI și exploatarea sexuală pe rețelele sociale.

Asistență juridică gratuită - victimele nu trebuie să renunțe la dreptate din cauza lipsei banilor, iar ajutorul legal trebuie calculat în funcție de veniturile proprii ale femeii, independent de cele ale soțului agresor.

Fără victimizare secundară - poliția și instanțele trebuie să fie spații de siguranță, nu locuri unde victimele sunt judecate, ignorate sau intimidate”, a mai transmis europarlamentarul PSD.

Mai mult, Gabriela Firea a ținut să precizeze faptul că ”este inacceptabil ca supraviețuitoarele violenței domestice, pe lângă bătăile pe care le îndură acasă, tot ele trebuie să dovedească autorităților chinul prin care trec zi de zi, și practic de ce au atât de mare nevoie ca forțele de ordine publică să intervină cat mai rapid”.

”Tocmai de aceea, ca membru al Comisiei FEMM - pentru drepturile femeii și egalitate de gen, din Parlamentul European, voi lupta ca toate fetele și femeile să aibă acces la justiție și să fie protejate cu adevărat. Consider că poliția și instanțele trebuie să fie spații de siguranță, nu locuri unde victimele sunt judecate, ignorate sau intimidate”, a conchis aceasta.





