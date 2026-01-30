Actualitate· 1 min citire
Dezvăluiri INCENDIARE făcute de Cristian Rizea. Cum șantajează fugarul Sebastian Ghiță ELITA puterii din România
30 ian. 2026
Actualizat: 30 ian. 2026, 08:27
Cristian Rizea aruncă în aer scena politică la RIZEA TV!
Fostul deputat susține că Sebastian Ghiță, patronul România TV și fugar condamnat, ar deține informații compromițătoare și ar șantaja unii dintre cei mai puternici oameni din stat.
Dezvăluiri explozive despre dosare secrete, presiuni la vârful instituțiilor și jocuri subterane de putere – detalii care zguduie România, EXCLUSIV pe rizeatv.net.
