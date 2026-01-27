Cod Portocaliu de viscol în mai multe județe din țară

Șefa ANM anunță unde va lovi urgia albă în următoarele ore

Vremea rea continuă să își facă simțită prezența în România. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a dezvăluit, marți dimineață, în exclusivitate la Realitatea PLUS, care sunt zonele vizate de noul Cod Portocaliu de viscol emis de meteorologi și cum va fi vremea în țara noastră în perioada următoare.

”Vorbim de o atenționare meteorologică de Cod Portocaliu, respectiv Cod Galben, până în această seară, la ora 20:00. Cod Potrocaliu pentru zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Așteptăm cantități cumulate, începând de ieri, de când a intrat în vigoare, de la ora 10:00, până în această seară, de 60-80 de l/mp, iar la altitudini mai mari de 1.700 de metri, ninsori cu depunere de strat de zăpadă de 30-40 de cm și intensificări ale vântului de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea.

De asemenea, în sudul Banatului, jumătatea nordică a Olteniei și a Munteniei așteptăm cantități de apă de 30-40 de l/mp, izolat peste 50 de l/mp și în restul țării vor predomina precipitațiile sub fomă de ploaie.

Vorbim și de intensificări ale vântului cu rafale de 40-45 de km/h, inclusiv în Capitală, candități de 10-20 de l/mp”, a declarat Elena Mateescu, la Realitatea PLUS.

Șefa ANM a ținut să precizeze faptul că din punct de vedere tremic, vremea este mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru un final de lună ianuarie.

”Din punct de vedere termic, o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru un final de lună ianuarie în țara noastră și de altfel, în această dimineață, la 44 de stații am înregistrat cele mai ridicate temperaturi minime pentru o dimineață de 26 ianuarie de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră.

Astăzi, maxime în jurul a 5 până la 13-14 grade Celsius, inclusiv în Capitală, o maximă în jurul a 9-10 grade. Așa cum menționam, până la finalul lunii ianuarie din punct de vedere termic așteptăm valori mai ridicate decât în mod obișnuit”, a mai spus directorul ANM.

Cum va fi vremea în luna februarie

”Începutul de lună februarie, așa cum arată informațiile la acest moment, va avea regim de temperaturi chiar apropiat de normele specifice datei din calendar și nu excludem ca și în luna februarie, ultima lună din această iarnă, să mai vorbim de zile în care temperaturile să depășească 10 grade sau, la polul opus, să vorbm de nopți și dimineți geroase, valori la nivelul minimelor sub -10 grade Celsius.

Alternanța acestor episoade este una evidentă și o tendință de creștere resimțim deja încă din luna decembrie a anului 2025, o lună cu o abatere termică de 3 grade.

Iată un ianuarie mai rece, predominant mai rece, dar cu un final mai cald, și, cu sigurnață, și februarie va avea o probabilitate în aceeași tendință”, a conchis directorul ANM.