Caniculă și furtuni în următoarele zile. ANM a emis mai multe avertizări Cod Galben - HARTA

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe avertizări Cod Galben valabile în perioada 21-24 iunie, care anunță temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic accentuat și episoade de instabilitate atmosferică în numeroase regiuni ale țării.

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