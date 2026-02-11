Avertisment DNSC: Emailuri frauduloase în numele OSIM
Avertisment DNSC: Emailuri frauduloase în numele OSIM
Se cere plata urgentă a unei taxe de menţinere a mărcii
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat, miercuri, că au fost semnalate email-uri frauduloase transmise în numele Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) prin care se cere plata unei taxe de menţinere a mărcii.
”AVERTIZARE: Emailuri frauduloase în numele OSIM! Au fost semnalate email-uri frauduloase transmise în numele Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), prin care destinatarii sunt informaţi că trebuie să achite urgent o «taxă de înregistrare / menţinere a mărcii», sub ameninţarea pierderii drepturilor asupra mărcilor deţinute”, avertizează DNSC, într-un mesaj pe pagina de Facebook.
Potrivit reprezentanților instituției, mesajele folosesc un limbaj alarmist , de genul ”termen limită” şi ”drepturi pierdute” şi sunt invocate documente sau referinţe false pentru a părea legitime.
Plata este solicitată într-un cont IBAN aparţinând unor bănci din Polonia, fără legătură cu procedurile oficiale OSIM.
De asemenea, datele de contact şi expeditorul nu corespund canalelor oficiale.
”Important: OSIM nu solicită plata taxelor prin emailuri nesolicitate şi nu indică conturi bancare externe pentru astfel de plăţi”, anunţă specialiştii.
DNSC transmite o serie de recomandări de securitate cibernetică:
- Nu efectuaţi plăţi pe baza unor emailuri alarmiste.
- Verificaţi informaţiile exclusiv pe site-ul oficial OSIM sau prin canalele instituţionale.
- Nu accesaţi linkuri şi nu deschideţi ataşamente din mesaje suspecte.
- Verificaţi cu atenţie expeditorul (domeniu, adrese de contact, formulări).
- Raportaţi tentativa de fraudă apelând 1911 sau completând formularul pnrisc.dnsc.ro.
- Păstraţi dovezile (email, antete, IBAN) pentru eventuale investigaţii.
”Atenţie: presiunea timpului şi ameninţările sunt semne clasice de phishing. Verificaţi şi plătiţi doar prin proceduri oficiale”, a mai anunțat DNSC.
