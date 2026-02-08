Arhitectul şef, administratorul public şi directorul adjunct al Poliţiei Locale Sector 5, sub control judiciar pentru 60 de zile

Procurorii ceruseră arestare preventivă

Arhitectul şef şi admnistratorul public din cadrul Primăriei Sectorului 5, precum şi un director adjunct de la Poliţia Locală, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile. Un judecător de la Tribunalul Bucureşti a respins cererea DNA de arestare preventivă a celor trei.

Potrivit procurorilor, aceştia sunt acuzaţi de ”posibile demersuri nelegale pentru urgentarea recepţiei unui imobil şi pentru atestarea edificării unui ansamblu rezidenţial”. Cristian Ene, avocatul unuia dintre ei, a declarat, la ieşirea de la tribunal, că instanţa a constatat că nu sunt suficiente informaţii pentru luarea măsurii arestului preventiv.

Administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Iulian Cârlogea, arhitectul-şef al aceleiaşi primării, Robert Mihai Başca, şi directorul adjunct al Poliţiei Locale a Sectorului 5 Florin Chioran au fost reţinuţi, vineri, pentru 24 de ore, iar sâmbătă au fost aduşi în faţa unui judecător de la Tribunalul Bucureşti, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Tribunalul Bucureşti a respins însă propunerea procurorilor şi a dispus plasarea celor trei sub control judiciar pentru 60 de zile şi punerea de îndată a acestora în libertate.

Decizia nu este definitivă, ci poate fi contestată.

„Instanţa a analizat propunerea Parchetului şi a constatat că, la acest moment, nu sunt suficiente informaţii astfel încât să necesite luarea măsurii arestului preventiv, fapt pentru care, din nevoia de a se păstra în continuare o proporţie între buna desfăşurare a urmăririi penale şi respectiv aflarea adevărului, s-a dispus măsura controlului judiciar şi punerea de îndată în libertate a celor trei persoane”, a declarat Cristi Ene, avocatul unuia dintre acuzaţi, la ieşirea de la tribunal.

Procurorii DNA au făcut, vineri, percheziţii la Primăria Sectorului 5 şi la sediile altor trei instituţii publice din Bucureşi şi Ilfov, precum şi la domiciliile a cinci persoane. Potrivit DNA, faptele investigate ar fi fost săvârşite de funcţionari publici şi vizează ”posibile demersuri nelegale pentru urgentarea recepţiei unui imobil şi pentru atestarea edificării unui ansamblu rezidenţial”, prin proceduri şi documente administrative.

Arhitectul şef de la Primăria Sectorului 5 este acuzat de DNA că a primit 15.000 de euro de la un om de afaceri pentru documentele necesare finalizării unui imobil. De asemenea, administratorul public al Primăriei Sectorului 5 cunoştea despre promisiunea unor sume de bani către arhitectul şef şi de aceea a insistat pe lângă directorul adjunct de la Poliţia Locală, pentru finalizarea cu celeritate a recepţiei lucrărilor imobilului, susţin anchetatorii.

Totodată, directorul adjunct de la Poliţia Locală Sector 5 este acuzat că ar fi primit de la un subordonat peste 70.000 de lei pentru semnarea cât mai rapidă a unei adrese către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, prin care se fiscalizau două imobile aflate în proprietatea unei societăţi comerciale din Sectorul 5, pentru care fusese admisă recepţia la terminarea lucrărilor.

Omul de afaceri implicat, administrator al mai multor societăţi, a fost reţinut şi ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzaţiile de trafic de influenţă şi dare de mită.

În acelaşi dosar, a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de şeful Serviciului Disciplina în Construcţii, din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5, care a fost plasat sub control judiciar pentru fals intelectual.

Procurorii au precizat că, în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, administratorul arestat ar fi pretins şi primit de la doi oameni de afaceri (suspecţi în cauză), suma totală de 40.000 de euro, în două tranşe egale, în schimbul promisiunii că îşi va exercita influenţa asupra unor funcţionari din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, precum şi asupra lui Robert Mihai Başca, arhitect-şef al Primăriei Sectorului 5, pentru a urgenta emiterea documentelor necesare finalizării construcţiei unui imobil.

Prima tranşă de 20.000 de euro ar fi fost primită de administratorul respectiv la finalul lunii decembrie 2025.

Anchetatorii au precizat că din suma primită, administratorul ar fi promis lui Robert Mihai Başca suma de 30.000 de euro, din care ar fi remis efectiv 15.000 de euro, după primirea primei tranşe, pentru sprijinul acordat în vederea efectuării şi admiterii recepţiei la terminarea lucrărilor, diferenţa de 15.000 de euro urmând să fie remisă ulterior, după emiterea certificatului de atestare a edificării construcţiei.

„În acest context, inculpatul Başca Robert Mihai ar fi urmat să intervină pe lângă funcţionari din cadrul Primăriei Sectorului 5 şi ai Direcţiei Generale a Poliţiei Locale Sector 5, pentru a determina urgentarea şi îndeplinirea unor acte ce intră în atribuţiile lor de serviciu, respectiv efectuarea şi admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi emiterea documentelor de atestare a edificării unui imobil de locuinţe situat în Sectorul 5 al municipiului Bucureşti”, au precizat procurorii anti-corupţie.

Ei au menţionat că la data de 5 februarie administratorul a primit de la unul dintre oamenii de afaceri cea de-a doua tranşă de 20.000 de euro din suma totală pretinsă, pe care procurorii au găsit-o la percheziţia făcută autoturismului acestuia.

”În acelaşi context, inculpatul Cârlogea Iulian Constantin, administrator public al Primăriei Sectorului 5, cunoscând promisiunea unor sume de bani către inculpatul Başca Robert-Mihai, ar fi insistat, verbal şi telefonic, pe lângă inculpatul Chioran Florin, director general adjunct al Poliţiei Locale Sector 5, pentru iniţierea şi finalizarea cu celeritate a recepţiei lucrărilor imobilului”, a transmis sursa citată.

Procurorii DNA au mai afirmat că Florin Chioran ar fi emis şi semnat documentele privind recepţia şi valoarea finală a lucrărilor, ar fi repartizat lucrarea către poliţiştii locali din subordine, iar, după constatarea unor nereguli la controlul din 13 ianuarie 2026, ar fi redistribuit-o către Cătălin Olaru, şeful Serviciului Disciplina în Construcţii, care ar fi semnat procesul-verbal de recepţie fără a verifica nemijlocit construcţia şi fără a consemna neregulile constatate.

”De asemenea, cercetările efectuate în cauză arată că, în perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, inculpatul Chioran Florin, în calitatea menţionată anterior, ar fi primit de la un subordonat sumele de 70.000 lei (echivalentul a 14.000 euro) şi 3.100 euro, pentru semnarea cât mai rapidă a unei adrese către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, prin care se fiscalizau două imobile aflate în proprietatea unei societăţi comerciale din Sectorul 5, pentru care fusese admisă recepţia la terminarea lucrărilor”, au mai declarat procurorii DNA.

În cauză se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.