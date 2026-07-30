ANP: Activitatea curentă din sistemul penitenciar se desfăşoară în parametri normali

Publicat 30 iul. 2026, 12:31 Sursă realitatea.net

Activitatea din penitenciare se desfăşoară în parametri normali, utilizând comunicaţii telefonice şi radio, iar echipe tehnice şi autorităţi competente din domeniul securităţii cibernetice continuă să lucreze pentru restaurarea sistemelor informatice din sistemul de detenţie, după atacul cibernetic de miercuri asupra mai multor staţii de lucru şi servere, a informat Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP).

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