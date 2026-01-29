Actualitate· 1 min citire
Alerte de posibile inundații pe râuri din Maramureş, Crișana, Banat şi Oltenia
29 ian. 2026, 13:39
Actualizat: 29 ian. 2026, 13:39
Alerte de posibile inundații pe râuri din Maramureş, Crișana, Banat şi Oltenia
Articol scris de Scris de Realitatea de Caras-Severin
Hidrologii atrag atenţia că pe aceste râuri se pot produce creşteri de debite
Mai multe râuri din Maramureş, Crișana, Banat şi Oltenia sunt avertizate cu alerte de inundaţii în această perioadă.
Până la ora 9 este activ un cod portocaliu pentru râul Jiu, în judeţul Dolj.
În plus, până diseară la ora 18:00 este în vigoare un cod galben pentru ape curgătoare din judeţele Maramureş, Satu Mare, Timiş, Arad, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj şi Gorj.
Hidrologii atrag atenţia că pe aceste râuri se pot produce creşteri de debite, dar şi viituri.
Citește și:
- 21:51 - Robert De Niro lansează un atac dur la adresa lui Donald Trump și îndeamnă la proteste: „America trebuie apărată”
- 20:49 - Copil de 11 ani din județul Sibiu, implicat într-un accident după ce a pornit mașina familiei. Mama sa a fost rănită
- 19:53 - Bill Gates recunoaște legături controversate cu două femei rusoaice, dar neagă ilegalități legate de Epstein
- 19:13 - Bărbat găsit decedat pe terasa unui bloc din Reșița. Poliția a demarat o anchetă
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News