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Mobilizare de amploare în armată: 3.000 de rezerviști voluntari, trimiși la instrucție alături de militari VIDEO
Publicat12 iul. 2026, 08:55
Actualizat12 iul. 2026, 09:25
SursăRealitatea PLUS
Armata Română își testează capacitatea de reacție printr-o convocare masivă a rezervei voluntare. Timp de două săptămâni, peste 3.000 de rezerviști militari voluntari se instruiesc intens, cot la cot cu soldații profesioniști, înfruntând temperaturi extreme. Scopul acestei mobilizări este clar: menținerea unui nivel optim de pregătire operativă pentru cele mai sumbre scenarii de securitate.
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