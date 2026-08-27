Dosarul REALITATEA. Acțiuni în instanță și plângeri penale împotriva membrilor CNA. Avocatul Ioan Georgescu: „Au încălcat Constituția și trebuie să dea socoteală în Parlament”

Publicat 27 aug. 2026, 12:18 Actualizat 27 aug. 2026, 12:19 Sursă Realitatea PLUS

Deciziile instanțelor de judecată confirmă că sancțiunile aplicate postului Realitatea Plus au fost abuzive. Unul dintre avocații postului REALITATEA PLUS, Ioan Georgescu, anunță măsuri fără precedent: acțiuni în răspundere civilă, plângeri penale pentru abuz în serviciu împotriva membrilor CNA care au votat sancțiunile nelegale și audieri urgente în Parlamentul României.

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