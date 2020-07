Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, că România poate beneficia încă din toamnă de o parte din banii cuprinși în pachetul UE de relansarea economică post-covid, în valoare de 34 de miliarde de euro. Pentru această însă, guvernul trebuie să facă rapid planuri, astfel încât în octombrie acestea să fie prezentate Comisie Europene.

În declarația susținută la finalul întâlnirii pe care șeful statului a avut, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban și câțiva miniștri, pe tema fondurilor europene, Klaus Iohannis a făcut precizări legate de destinația celor 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene.

„Este o sumă foarte mare și cu acești bani, dragi români, vom fi în situația nu doar de a relansa economia României, vom fi în situația de a reconstrui România, deci să intervenim și în economie, și în marile sisteme publice. Este o veste foarte, foarte bună. Pentru a folosi acești bani și pentru a nu ajunge în situația să-i avem teoretic și să nu îi folosim, trebuie însă să ne facem un plan. Un plan solid, bun, aplicabil. Imediat după ce am revenit de la Bruxelles cu această sumă foarte mare, care va fi pusă la dispoziția României, am convocat, evident, o echipă guvernamentală, cu care m-am întâlnit până acum câteva momente, o echipă condusă de Premierul Orban, cu care am discutat aceste lucruri.

Nu a fost prima întâlnire cu această temă, ca să nu își imagineze cineva că până acum am stat și am așteptat. Am avut multe întâlniri cu Guvernul pe proiecte europene, pe fonduri europene și vreau să detaliez chiar un pic, ca să știm despre ce vorbim aici.

Această sumă de 80 de miliarde practic se compune din două mari pachete bugetare. Primul pachet, cel mai mare, este pachetul care se referă la bugetul multianual al Uniunii Europene din 2021 până în 2027. Sunt fondurile europene și proiectele europene pe care le-am avut și până acum. Pentru a atrage acești bani, este nevoie de un concept, un plan național. La acest plan lucrăm de când este în funcțiune Guvernul Orban. Planul este ca și finalizat, se fac unele finisaje și planul va fi urmărit în continuare, să ajungă la Comisie, ca să fim pregătiți din timp de data aceasta să atragem banii europeni,” e explicat șeful statului.

Klaus Iohannis a precizat și ce se întââmplă cu al doilea pachet bugetar, în valoare de 34 de miliarde de euro și desinat , în principal, măsurilor de ieșire din criza economică și întărire a economiei, ca să își revină foarte repede după acest șoc provocat de pandemie.

„Acești bani trebuie consumați mai repede. Practic, pentru a folosi acești bani, avem la dispoziție doar 6 ani. Și o parte din acești bani este posibil să fie deja disponibili în acest an, în 2020. Și aici este nevoie să ne mișcăm rapid, fiindcă până în octombrie trebuie să prezentăm Comisiei Europene planul național aferent acestui fond de repornire, de relansare, de întărire a economiei.

Am început și pe acest plan să lucrăm de acum câteva luni deja. Continuăm și ce am făcut practic astăzi, într-o discuție foarte aplicată cu Guvernul, a fost să corelăm planurile în așa fel încât să folosim bani europeni în cel mai eficace mod posibil, adică să folosim banii în așa fel încât să aibă un impact major asupra economiei României, asupra sistemelor publice și, în final, asupra bugetului fiecărui român în parte.”

Președintele s-a întâlnit la palatul Cotroceni cu prim-ministrul Ludovic Orban, viceprim-ministrul Raluca Turcan, ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu și ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș pentru a discuta noi măsuri economice în contextul actual.