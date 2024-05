„Din momentul in care domnia sa a primit acel ordin, a fost elibert pe 21.06; pe 22.06 prefectul a dat acel ordin. In aceeasi zi, secretarul general de la Primaria Sectorului 5 a emis acea nota. Pe data de 23, a doua zi, a depus din nou.

Decizia in acest caz de anulare a actului administrativ a venit in 22 februarie 2024. El, astfel, recunoaste ca nu putea fi repus in functie pana la anularea ordinului in instanta, ceea ce inseamna ca tot ceea ce a facut domnul Cristian Popescu Piedone si ceilalti din perioada 22.06 pana in 22 februarie 2024 este lovit de nulitatea si a uzurpat calitatea de primar al Sectorului 5. Mai mult de atat, au stiut clar de ce nu au anulat si decizia cealalta a consiliului. Tot ceea ce am prezentat in aceasta seara, impreuna cu aceste documente, arata clar ca totul a fost facut cu intentie”, a declarat Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii Culisele Satului Paralel.