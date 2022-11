Ancheta DIICOT cu acuzații la adresa mafiei gunoaielor din sectorul 1 ia amploare! Încă un personaj cheie din Romprest a fost chemat și audiat de procurori. Astăzi a fost rândul Alexandrei-Crenguța Catanea, director juridic în cadrul companiei de salubritate. Pe lista celor care au dat deja explicații sunt directorul general adjunct al Romprest, Bogdan Adimi, și avocatul firmei, Iancu Toader. Cele mai importante parchete din țară au intrat pe fir și fac cercetări față de un grup infracțional organizat care ar fi prejudiciat statul cu aproape 200 de milioane de euro.

Director juridic în cadrul Romprest, Crenguța Catanea, a fost audiată de procurorii anti-mafia mai bine de trei ore. Este al treilea personaj cu funcție cheie în compania de salubritate chestionat în legăturile cu afacerile cu statul. În paralel, la DNA, există o anchetă pe tema majorării tarifelor cu un prejudiciu uriaș de 200 de milioane de euro.

Întrebată de presă de ce a venit, luni, la sediul DIICOT, aceasta nu a dorit să comenteze.

„Este vorba de un jaf de mare amploare, de aproape 200 de milioane de euro, bani care au fost delapidați în interes propriu și personal de anumite persoane din conducerea Romprest și de persoane care au legătură cu conducerea Romprest, a declarat, la Realitatea PLUS, avocatul Gabriel Ionescu.

Săptămâna trecută a ajuns în fața procurorilor directorul general adjunct al Romprest, Bogdan Adimi. Dacă la DIICOT a fost audiat ca martor, la DNA el are deja calitatea de suspect pentru înșelăciune în formă continuată, în legătură cu contractul companiei semnat cu Primăria Sectorului 1.

Și avocatul Iancu Toader, apropiat grupării acuzate de paguba de 200 de milioane de euro, a fost audiat de procurori peste patru ore.

„Triada mafiei gunoaielor”, încolțită – Lovitură pentru Bogdan Adimi, Andrei Dracea și Orlando Valache – Romprest

Iancu Toader, avocatul afaceriștilor interlopi Bogdan Adimi, Andrei Dracea și Orlando Valache, capii Romprest, s-a prezentat, miercuri, 9 noiembrie, la Parchetul anti-mafia.

Avocatul Iancu Toader, în spatele grupului infracțional organizat. MAFIA gunoaielor, în corzi!

DNA a început urmărirea penală în dosarul Romprest în iulie 2022

Urmărirea penală în dosarul Romprest, împotriva conducerii companiei, a început în luna iulie a acestui an. Iar prejudiciul este unul uriaș, de aproape un miliard de lei. Vizați sunt Bogdan Adimi, Sorin Velicu și Cosmin Fodoroiu, iar acuzațiile se referă la înșelăciune, abuz în serviciu, evaziune fiscală și grup infracțional organizat. Iar suspect în dosar, spun surse apropiate anchetei, este și Andrei Dracea, unul dintre principalii acționari, cel care ar fi condus și grupul infracțional organizat. Potrivit surselor Realitatea Plus, directorul firmei, Bogdan Adimi, se pregătea să fugă din țară, la acel moment. Andrei Dracea, un medic născut la Moscova, este unul dintre baieții deștepti din Sănătate. Orlando Valache are o poveste de viață mai ceva ca a lui Pablo Escobar, scrie realitateadinmoldova.md.

Principalele acuzații ar veni în urma unor modificări în fals a actului adițional privind tarifele Romprest în sectorul 1 al Capitalei. Un act aditional care ar fi fost semnat în 2019 și care s-ar afla deja la dosar cu rolul de a proba faptele. În plus, s-ar fi făcut cheltuieli și încasări nejustificate din fonduri publice fără să aibă bază legală sau contractuală.

Sursa: Realitatea din Justitie