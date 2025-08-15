Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, pentru a promova valorile și tradițiile marinarilor militari. Dacă despre premierul Ilie Bolojan se știe că va participare la activitățile din Portul Constanța, pe agenda lui Nicușor Dan nu apare nicio activitate pentru ziua de astă, și asta din 13 august. Realitatea PLUS anunța, tot pe 13 august, că șeful statului ar putea lipsi de la Ziua Marinei, un eveniment cu tradiție pentru președinții României, potrivit unor informații obținute pe surse. Peste 3.500 de militari români şi străini, 28 de nave, 25 de ambarcaţiuni rapide şi aproximativ 20 aeronave vor participa la manifestări.

Astfel, vineri, la Constanța, în intervalul orar 10:00 – 12:30, în zona Comandamentului Flotei, se va desfășura Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, organizat de Forțele Navale Române, care cuprinde proceduri de acțiune în diferite medii, cu un spectru larg de amenințări.

Ziua Marinei Române se va încheia cu retragerea cu torțe a marinarilor militari, în zona falezei din Constanța și în Piața Ovidiu, în acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale, între orele 20:00 – 23:00.

La ceremonia de la Constanța va fi prezent și premierul Ilie Bolojan. Evenimentul va începe la ora 10.00, potrivit agendei publice a prim-ministrului, publicată pe site-ul Guvernului.

La Mangalia, Ziua Marinei va fi marcată, între orele 10:00 – 12:30, printr-o ceremonie militară și prin desfășurarea Exercițiului naval întrunit FNR 25.10, în zona falezei portului turistic. Începând cu ora 21:00, marinarii militari din Mangalia se vor retrage cu torțe, în acordurile Muzicii Militare a Diviziei 2 Infanterie \”Getica\”.

La Brăila, publicul este invitat pe faleza Dunării, în zona Morii Violatos, unde va putea asista, în intervalul orar 10:00 – 12:30, la ceremonia militară și la secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10. Începând cu ora 20:30, Muzica Militară a Garnizoanei Brăila va însoți militarii participanți la retragerea cu torțe, pe Calea Călărașilor.

La Tulcea, vineri, între orele 10:00 – 12:30, publicul este invitat pe faleza Dunării, unde vor fi prezentate secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10 de către militarii de la bordul navelor și se vor desfășura tradiționalele jocuri marinărești.

La Galați, Ziua Marinei Române va fi sărbătorită vineri, de la ora 17:00, în zona Elice, pe faleza Dunării, printr-o ceremonie militară și religioasă, urmată de secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10 și de parada navelor militare.

În Capitală, în intervalul orar 09:00 – 10:00, Ziua Marinei Române va fi marcată printr-o ceremonie militară și religioasă, care se va desfășura la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I” (Parcul Herăstrău, zona debarcader).