Chiar daca vremea s-a mai răcorit, zilele de septembrie rămân frumoase și potrivite pentru drumeții. Deoarece perioada concediilor s-a cam încheiat, bănățenii caută locuri mai aproape de casă unde să se relaxeze și să admire peisaje pitorești. Printre acestea se numără și faimoasa cascadă Bigăr.

Cascada se află în zona comunei Bozovici, chiar pe marginea drumului. In 2014 The World Geography considera cascada ca fiind cea mai spectaculoasa de pe tot Globul, iar poza care a circulat intens la acea vreme putea convinge orice persoana de acest fapt. Spectaculozitatea cascadei consta mai ales in irizatiile albastre ale apei ce rezulta din continutul bogat in calcar, lucru ce se observa numai atunci cand soarele bate exact in directia cascadei. Bigar este inclusa in Parcul National Cheile Nerei – Beusnita, fiind considerata zona protejata. Turistii care ajung aici sa viziteze cascada pot folosi și cele 50 de locuri de parcare din apropiere infiintate de autoritati.

Sursa: Realitatea de Caras-Severin