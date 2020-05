Vulnerabilitatea persoanelor în vârstă nu scade odată cu ridicarea stării de urgență

Raed Arafat a avertizat, luni, din nou, în legătură cu vulnerabilitatea persoanelor în vârstă odată cu ridicarea stării de urgență, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

„Vulnerabilitatea persoanelor in varsta nu scade. Daca pana acum vizitele erau limitate, acum in familii se creeaza mecanismul. Te duci cu copilul in parc, dupa nu te duci la bunica si te trezesti cu ea bolnava de COVID.

La persoanele in varsta creste riscul la care se expune daca nu poarta masca, daca nu respecta regulile si daca merge in locuri aglomerate, normal ca responsabilitatea se va transfera de la autoritati la omul de rand, in parte”, a explicat Raed Arafat la Realitatea PLUS.