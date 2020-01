Vreme caldă, săptămâna viitoare. Temperaturi maxime de 7 grade Celsius

Săptămâna viitoare, vremea se va menține caldă. Potrivit meteorologilor sibieni, temperaturile minime vor atinge -7 grade Celsius, iar cele maxime de 7 grade Celsius.

Luni, vremea va fi în general închisă și caldă pentru această dată. Cerul va fi noros și temporar se vor semnala precipitații, ziua predominant sub formă de ploaie și mixte noaptea. La munte precipitațiile vor fi mixte, ninsori noaptea. Vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări izolate pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 5 grade, iar cele minime între -1 și 1 grad. La munte se va semnala ceață.

Marți, vremea va fi în general închisă și mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros. În cursul zilei, pe arii restrânse se vor semnala precipitații slabe sub formă de ploaie, iar noaptea aria ploilor va fi în extindere. La munte precipitațiile vor fi mixte, predominant ninsori pe creste. Izolat vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat ziua, iar noaptea va deveni în general moderat, cu intensificări de 70-80 km/h la munte, unde va viscoli și spulbera zăpada. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 8 grade, iar cele minime între 1 și 4 grade. La munte se va semnala ceață.

Miercuri, vremea se menține mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros și local se vor semnala precipitații slabe sub formă de ploaie ziua și mixte noaptea. La munte vor predomina ninsorile. Pe arii restrânse vor fi condiții de polei. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare din sector vestic, tare la munte unde temporar va viscoli și spulbera zăpada. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 7 grade, iar cele minime între -3 și -1 grad. La munte se va semnala ceață.

Joi, deși se va răci ușor, vremea va fi mai caldă decât normalul termic al acestei perioade. Cerul va fi temporar noros și izolat se vor semnala precipitații slabe mixte, predominant ploi ziua, iar la munte va ninge. Izolat vor fi condiții de polei. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare, până la tare la munte unde izolat pe creste va viscoli și spulbera zăpada. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 5 grade, iar cele minime între -7 și -4 grad. Noaptea vor fi condiții de ceață.

În weekend, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros și temporar se vor semnala precipitații predominant sub formă de ploaie, iar la munte mixte. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări locale la munte și izolate în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 10 grade, iar cele minime între 1 și 4 grad. La munte se va semnala ceață.