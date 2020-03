VREA GUVERNUL ORBAN SA TREACĂ STRADA?

Ideea întrebării mi-a venit de la o povestioara in care un tanar samaritean trece o bătrânică (nici o aluzie) strada aglomerata.

Ajunși dincolo, bătrânica spune: ”maica, eu doar priveam, nu voiam sa trec!”

Observ astăzi, oferte multe, de buna credință, pentru a veni cu soluții in vederea trecerii prin aceasta criza.

Uitati analizele politice: poporul o sa uite ce a-ți făcut bine pentru EL.

O sa-și aminteasca mai ales, deciziile proaste, indecizia, bătăile politice, extravagantele selfie-uri… .

Lucrurile bune vor fi uitate primele.

Mai ales dacă vor fi putine!

Clasa politica are șansa sa arate ca poate lucra pentru cei care au ridicat-o acolo unde este.

Domnule prim ministru Orban, ascultați-i și pe alții, sfătuiți-va, creeati ”Sfatul bătrânilor”, ”Sfatul tinerilor” sau sfatul…cui mama lui vreți!

In final, poate, oamenii vor observa ca, in situații limita, clasa politica SIMTE ȘI LUCREAZĂ PENTRU EI!

Deci, cer imperios: GUVERNUL ORBAN, TRECE-ȚI…STRADA!