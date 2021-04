Ultima vineri din Postul Mare este numită Vinerea Patimilor, Vinerea Neagra sau Vinerea Mare. Conform traditiei crestine, este ziua in care Iisus a fost rastignit si a murit pe cruce pentru rascumpararea neamului omenesc.

Din aceasta cauza, in Vinerea Mare se tine post negru. In bisericile ortodoxe este singura zi aliturgica (in care nu se oficiaza Sfanta Liturghie). Vineri seara, credinciosii ortodocsi participa la Denia Prohodului si canta impreuna slujba inmormantarii lui Hristos. In timpul Deniei au loc procesiunile cu Sfantul Epitaf, care simbolizeaza purtarea trupului lui Iisus de la cruce la mormant. Sfantul Epitaf este scos din altar si asezat pe o masa in mijlocul bisericii. Prin scoaterea Sfantului Epitaf retraim coborarea de pe Cruce a lui Hristos si pregatirea Trupului Sau pentru inmormantare.

Epitaful, adica o icoana ce-l infatiseaza pe Iisus coborat de pe cruce, va fi impodobit cu florile aduse la biserica de credinciosii veniti sa se inchine. Cu lumanari in mana, preotii si credinciosii participa, la sfarsitul Deniei, la procesiunea in jurul bisericilor, cu epitaful, simbolizand cortegiul funerar care l-a purtat pe Iisus Hristos, de la cruce la mormant.

Obiceiuri in Vinerea Mare

– In popor se crede ca daca ploua in Vinerea Mare anul va fi manos, iar daca nu, nu va fi roditor

– Unii cred ca, daca se scufunda in apa rece de trei ori in acesta zi vor fi sanatosi tot anul

– Femeile nu umplu bors in acesta zi, sa nu se scalde Necuratul in el; nu coc paine sau altceva, sa nu arda mainile Maicii Domnului; nu cos, ca sa nu orbeasca; nu tes, nu torc, nu spala, pentru a nu o supara pe Sfanta Vineri

– Este o zi de impacare cu duşmanii, de iertare a persoanelor cu care suntem certati.

– Nu se mananca urzici si nici preparate cu otet, alimente-simbol care amintesc de umilintele indurate de Iisus

– Nu se ara, nu se seamana si nu se sadesc pomi pentru ca nu vor rodi

– Copiii aduna flori de pe camp si le duc la biserica