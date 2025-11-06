Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, excluzând vânzările de autovehicule și motociclete, a înregistrat o creștere în primele nouă luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (fără auto și motociclete) a înregistrat o evoluție mixtă în primele nouă luni ale anului 2025, conform datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică (INS). Deși trendul general pe termen lung este pozitiv, luna septembrie a marcat o scădere generală, influențată major de declinul vânzărilor de alimente.

Creșteri susținute în perioada ianuarie – septembrie 2025

În primele nouă luni, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, comerțul cu amănuntul a înregistrat o creștere.

Seria brută a avansat cu 1,6% pe ansamblu. Principalul motor de creștere l-au constituit vânzările de produse nealimentare (+3,9%) și comerțul cu carburanți (+2,6%). Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut însă cu 1,8%.

Seria ajustată (în funcție de sezonalitate și zile lucrătoare) a indicat o creștere mai accelerată, de 2,2%. Și aici, produsele nealimentare (+5%) și carburanții (+3,1%) au tras în sus, în timp ce segmentul alimentar a înregistrat un declin de 1,2%.

Variații lunare: scădere în septembrie 2025

Analiza evoluției lunare (septembrie 2025 comparativ cu august 2025) relevă o scădere ușoară. Seria brută a înregistrat un declin de 0,5%, cauzat de o scădere abruptă a vânzărilor de alimente, băuturi și tutun (-6,7%). În contrast, vânzările de produse nealimentare au crescut cu 4,1%.

Seria ajustată a arătat, totuși, o creștere generală de 1,3%, indicând o stabilizare după ajustarea factorilor sezonieri. Toate cele trei componente principale au crescut ușor: carburanții (+1,5%), produsele nealimentare (+1%) și alimentele (+0,3%).

Septembrie 2025 vs. septembrie 2024: declin anual

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, comerțul cu amănuntul a înregistrat o scădere pe ansamblu.

Seria brută a scăzut cu 2,0%. Cele mai mari scăderi au fost la alimente, băuturi și tutun (-5%) și la produsele nealimentare (-0,9%). Doar vânzările de carburanți au crescut (+0,7%).

Seria ajustată a înregistrat o scădere similară, de 1,9%, marcată de un declin de 4,4% la alimente și de 0,9% la nealimentare. Carburanții au rămas singurul segment cu un avans notabil (+4,9%) pe seria ajustată.

Sursa: Realitatea Financiara