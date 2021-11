Centrul Universitar UBB din Reșița, prin proiectul ROSE AG 298, a inaugurat în această săptămână, Centrul de învățare „UBB – Real students’ dreams”.

Noile spaţii amenajate ale centrului UBB – RSD au în vedere desfăşurarea activităţilor de sprijin (activități practice/de laborator sub îndrumarea cadrelor didactice și a unor mentori studenți) oferite studenţilor din anul I pentru continuarea studiilor şi îmbunătățirea performanței educaționale, dar şi pentru creşterea capacității acestora de a depăşi situaţiile critice şi lacunele de cunoaştere din domeniul de studiu pentru care au optat.

Spaţiile au fost mobilate şi dotate cu mijloace didactice moderne și tehnologie inteligentă: laptopuri, desktop-uri all in one, flipchart, table interactive, videoproiectoare, sistem videoconferință cu servicii cloud, multifuncțională A3 color, display interactiv, echipament didactic pentru evaluarea experimentală a deformațiilor și tensiunilor, înregistrator de putere și energie, cameră de termoviziune, analizator – Power analyzer, dar şi softuri de specialitate (Soft PIC Simulator IDE, Soft Matlab şi Simulink Classroom Licenses, IBM SPSS Statistics Base Authorized User, Project Online Professional for Students, Corel Drow).

În perioada următoare, toate aceste dotări vor fi completate de un stand experimental didactic pentru acționări hidraulice, o imprimantă profesională 3D, un modul pentru studiul lămpilor fluorescente și LED utilizând DALI, precum și un sistem audio şi tablete grafice.

Astfel, noul centru este o locaţie provocatoare care aşteaptă cadrele didactice, studenţii, angajatorii, reprezentanţii entităţilor publice şi private, reprezentanţii societăţii civile la manifestări ştiinţifice şi socio-culturale.

Rectorul UBB, prof univ. dr. Daniel David, declară că: „UBB este într-un proces complex de extindere și de modernizare a spațiilor academice, pentru a asigura infrastructura corespunzătoare unei universități „world-class”, cu impact asupra performanței și calității vieții la locul de muncă/studiu, într-un cadru coordonat și complementar cu dezvoltarea paradigmei online.”

Sursa: Realitatea de Cluj