Spaniolul Carlos Alcaraz a câștigat, duminică seară, trofeul US Open.

În finala masculină, ibericul s-a impus în fața italianului Jannik Sinner, scor 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, urmând să preia de la acesta supremația în clasamentul ATP.

BBC Sport notează că Alcaraz a impus ritmul încă de la început, reușind un meci tactic absolut strălucit, în care și-a etalat toate abilitățile de care dispune. Spaniolul a revenit în setul al doilea cu forehand-uri agresive.

Curajul și îndrăzneala lui s-au dovedit câștigătoare, păstrând totodată un calm exemplar.

Dominația lui Sinner în tenisul masculin, la final

Carlos Alcaraz a pus capăt dominației lui Jannik Sinner, consolidându-și astfel supremația într-o rivalitate considerată definitorie pentru noua eră a tenisului masculin, potrivit Reuters.

Într-o perfectă reeditare a triumfului care l-a propulsat pentru prima dată pe locul întâi mondial în 2022, al doilea său titlu la New York l-a readus pe spaniolul de 22 de ani în fruntea clasamentului ATP, ridicându-și palmaresul la 6 trofee de Grand Slam.

În timp ce nori cenușii pluteau deasupra legendarului Arthur Ashe Stadium, Alcaraz a continuat să ofere acel tenis strălucitor care a luminat Flushing Meadows în ultimele două săptămâni, confirmând un break timpuriu cu o execuție de finețe – o simulare de drop shot transformată într-un winner care l-a surprins pe Sinner.

A zâmbit larg după ce a reușit o jumătate de voleu spectaculoasă la fileu și a închis primul set la scurt timp, cu un serviciu puternic pe care italianul l-a trimis în fileu, pierzându-și pentru o clipă precizia metronomică.

Cu președintele american Donald Trump aflat într-o lojă de lux și adăugând un plus de spectacol la a treia finală consecutivă de Grand Slam dintre cei doi în acest an, Sinner a replicat și a luat setul al doilea, după ce a salvat o minge de break la început.

După ce a cedat primul său set din turneu, Alcaraz a pornit ca din tun în setul al treilea, desprinzându-se rapid la 5-0, iar apoi a închis setul cu un serviciu devastator.

Sinner a smuls aplauze furtunoase cu două voleuri spectaculoase în primul game al setului patru și și-a menținut serviciul, dar sub presiune a cedat break-ul decisiv în game-ul al cincilea.

Îmbrăcat într-un maiou roz aprins, părând un flamingo în zbor, Alcaraz a zburat spre victorie pe a treia minge de meci și a sărbătorit ridicând pumnii în aer, urmat de o îmbrățișare caldă cu rivalul său și de bucuria explozivă împărtășită cu echipa.

În competiția feminină de la US Open, Aryna Sabalenka a câștigat, pentru al doilea an consecutiv, trofeul turneului de la New York.

Jucătoarea belarusă a învins-o în ultimul act, sâmbătă seară, pe americanca Amanda Anisimova, scor 6-3, 7-6.